Новий очільник NASA склав присягу

Віцепрезидент США Камала Гарріс у понеділок привела до присяги нового главу Національного управління США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) Білла Нельсона, кандидатуру якого минулого тижня затвердив Сенат.

Про це у Твітері повідомила заступник речника віцепрезидента США Сабріна Сінгх.

«Дуже гарний спосіб розпочати тиждень. Віцепрезидент США приводить до присяги директора NASA Білла Нельсона. І місячний камінь теж був там», – йдеться у дописі.

A pretty amazing way to kick off the week. @VP swears in NASA Administrator Bill Nelson, and yes, a moon rock was present. pic.twitter.com/RgOQ1EiCfl