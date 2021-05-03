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    Новий очільник NASA склав присягу

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    Новий очільник NASA Білл Нельсон склав присягу - Новий очільник NASA склав присягу
    Новий очільник NASA Білл Нельсон склав присягу
    Фото: Сабріна Сінгх

    Сенат США 30 квітня затвердив 78-річного Білла Нельсона на посаді глави NASA

    Віцепрезидент США Камала Гарріс у понеділок привела до присяги нового главу Національного управління США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) Білла Нельсона, кандидатуру якого минулого тижня затвердив Сенат.

    Про це у Твітері повідомила заступник речника віцепрезидента США Сабріна Сінгх.

    «Дуже гарний спосіб розпочати тиждень. Віцепрезидент США приводить до присяги директора NASA Білла Нельсона. І місячний камінь теж був там», – йдеться у дописі.

    Сенат США 30 квітня затвердив 78-річного Білла Нельсона на посаді глави NASA замість Джима Брайденстайна, призначеного у 2018 році президентом Трампом.

    Нельсон з 1979 по 1991 рік був членом Палати представників Конгресу США, обраним від штату Флорида. З 2000 по 2018 рік він представляв свій штат у Сенаті.

    Теги: США NASA Флорида Сенат США Камала Гарріс
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