Новий очільник NASA склав присягу

Сенат США 30 квітня затвердив 78-річного Білла Нельсона на посаді глави NASA

Віцепрезидент США Камала Гарріс у понеділок привела до присяги нового главу Національного управління США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA) Білла Нельсона, кандидатуру якого минулого тижня затвердив Сенат.

Про це у Твітері повідомила заступник речника віцепрезидента США Сабріна Сінгх.

«Дуже гарний спосіб розпочати тиждень. Віцепрезидент США приводить до присяги директора NASA Білла Нельсона. І місячний камінь теж був там», – йдеться у дописі.

A pretty amazing way to kick off the week. @VP swears in NASA Administrator Bill Nelson, and yes, a moon rock was present. pic.twitter.com/RgOQ1EiCfl — Sabrina Singh (@SabrinaSingh46) May 3, 2021

Сенат США 30 квітня затвердив 78-річного Білла Нельсона на посаді глави NASA замість Джима Брайденстайна, призначеного у 2018 році президентом Трампом.

Нельсон з 1979 по 1991 рік був членом Палати представників Конгресу США, обраним від штату Флорида. З 2000 по 2018 рік він представляв свій штат у Сенаті.