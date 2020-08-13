Шведська компанія купила українського розробника комп’ютерних ігор за $36 млн



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Компанія 4A Games відома як розробник серії ігор Metro

Українська студія має 150 співробітників у двох офісах - на Мальті та в Києві

Шведська компанія Embracer Group викупила українського розробника комп’ютерних і консольних ігор 4A Games, який створив франшизу Metro.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Українського розробника ігор компанія викупила через свою дочірню фірму Sabre Interactive за 36 мільйонів доларів, також угода передбачає додаткову винагороду до 35 мільйонів доларів в разі виконання погоджених умов упродовж 5 років.

4A Games очікує, що у 2020 році компанія отримає від продажів 20 мільйонів євро, операційний прибуток складе 12 мільйонів євро. Зазначається, що українська студія має 150 співробітників у двох офісах - на Мальті та в Києві.

«Разом ми продовжимо розвивати франшизу Metro та зосередимося на забезпеченні мультиплеєра для наших фанатів», — сказав гендиректор 4A Games Дін Шарп.

Українська студія відома серією ігор Metro, заснованих на романах російського письменника Дмитра Глуховського. Це шутер від першої особи, події гри відбуваються у постапокаліптичному світі, а саме в московському метро.

Крім першої гри Metro 2033, українська студія випустила Metro: Last Light та Metro Exodus. Остання вийшла у 2019 році, перша — у 2010 році.

Embracer Group (раніше THQ Nordic AB) — материнська компанія низки фірм, які займаються розробкою комп’ютерних ігор, група має великий каталог франшиз, найвідоміші з них: Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, World War Z.