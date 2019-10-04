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    Технології

    Vodafone запустив найдешевший тарифний план у своїй історії

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    Тариф коштує всього 30 гривень, але підключити його можуть тільки щасливчики, які отримали відповідне смс повідомлення - Vodafone запустив найдешевший тарифний план у своїй історії
    Тариф коштує всього 30 гривень, але підключити його можуть тільки щасливчики, які отримали відповідне смс повідомлення

    Тарифний план містить в собі 1 ГБ мобільного інтернету на максимальній швидкості до 100 Мбіт / с

    Один з лідерів на ринку телекомунікаційних послуг в Україні – Vodafone - запустив найдешевший тарифний план у своїй історії.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що у даної компанії одна з найбільших чисельність клієнтів.

    «В гонитві за новими абонентами і за утриманням всіх старих був запущений найдешевший в її історії тарифний план, який пропонує досить приємні бенефіти», - зазначає пресслужба стільникового оператора.

    У компанії запевняють, що тарифний план містить в собі 1 ГБ мобільного інтернету на максимальній швидкості до 100 Мбіт / с. «Витрачати трафік можна на будь-які цілі і потреби, причому немає зовсім ніяких обмежень, завдяки чому дозволено навіть скачувати торренти і роздавати трафік на інші гаджети по Wi-Fi, Bluetooth і USB. Витрачати трафік можна в будь якому регіоні України, адже в даному тарифі немає розподілу по областям», - повідомляє Vodafone.

    Крім пакета інтернет-трафіку, клієнт на постійній щомісячній основі отримує 100 хвилин дзвінків на будь-які українські номери, в тому числі на міські, а також, крім того, 50 повідомлень SMS за ціною 1,50 грн. в день.  Також є можливість зекономити на дзвінках за кордон, адже в рамках пакету пропонується 10 хвилин за 5 грн, але використовувати можна лише 10 таких пакетів на місяць.

    Повний список можливостей тарифу Vodafone 4G smart XS:

    • 1 ГБ інтернету 2G, 3G або 4G;
    • безліміт  на дзвінки в мережі Vodafone;
    • дзвінки на інші мережі по Україні – 100 хв. / міс;
    • дзвінки за кордон – 5  грн . за 10 хвилин не більше 10 пакетів;
    • смс  по Україні на будь-які мережі 50 шт. за 1,50  грн . в день;
    • відправити повідомлення за кордон коштує 1  грн ./шт.

    За всі ці послуги просять рекордно низьку суму грошей – всього 30 гривень, але є один неприємний нюанс, підключити даний тариф можуть тільки щасливчики, які отримали відповідне смс повідомлення.

    Проте бувають і випадки коли можливість підключення є і у інших клієнтів Vodafone, перевірити останню можна зателефонувавши за номером 111.

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