Vodafone запустив найдешевший тарифний план у своїй історії
Тарифний план містить в собі 1 ГБ мобільного інтернету на максимальній швидкості до 100 Мбіт / с
Один з лідерів на ринку телекомунікаційних послуг в Україні – Vodafone - запустив найдешевший тарифний план у своїй історії.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що у даної компанії одна з найбільших чисельність клієнтів.
«В гонитві за новими абонентами і за утриманням всіх старих був запущений найдешевший в її історії тарифний план, який пропонує досить приємні бенефіти», - зазначає пресслужба стільникового оператора.
У компанії запевняють, що тарифний план містить в собі 1 ГБ мобільного інтернету на максимальній швидкості до 100 Мбіт / с. «Витрачати трафік можна на будь-які цілі і потреби, причому немає зовсім ніяких обмежень, завдяки чому дозволено навіть скачувати торренти і роздавати трафік на інші гаджети по Wi-Fi, Bluetooth і USB. Витрачати трафік можна в будь якому регіоні України, адже в даному тарифі немає розподілу по областям», - повідомляє Vodafone.
Крім пакета інтернет-трафіку, клієнт на постійній щомісячній основі отримує 100 хвилин дзвінків на будь-які українські номери, в тому числі на міські, а також, крім того, 50 повідомлень SMS за ціною 1,50 грн. в день. Також є можливість зекономити на дзвінках за кордон, адже в рамках пакету пропонується 10 хвилин за 5 грн, але використовувати можна лише 10 таких пакетів на місяць.
Повний список можливостей тарифу Vodafone 4G smart XS:
- 1 ГБ інтернету 2G, 3G або 4G;
- безліміт на дзвінки в мережі Vodafone;
- дзвінки на інші мережі по Україні – 100 хв. / міс;
- дзвінки за кордон – 5 грн . за 10 хвилин не більше 10 пакетів;
- смс по Україні на будь-які мережі 50 шт. за 1,50 грн . в день;
- відправити повідомлення за кордон коштує 1 грн ./шт.
За всі ці послуги просять рекордно низьку суму грошей – всього 30 гривень, але є один неприємний нюанс, підключити даний тариф можуть тільки щасливчики, які отримали відповідне смс повідомлення.
Проте бувають і випадки коли можливість підключення є і у інших клієнтів Vodafone, перевірити останню можна зателефонувавши за номером 111.