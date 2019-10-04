Vodafone запустив найдешевший тарифний план у своїй історії



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Тариф коштує всього 30 гривень, але підключити його можуть тільки щасливчики, які отримали відповідне смс повідомлення

Тарифний план містить в собі 1 ГБ мобільного інтернету на максимальній швидкості до 100 Мбіт / с

Один з лідерів на ринку телекомунікаційних послуг в Україні – Vodafone - запустив найдешевший тарифний план у своїй історії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що у даної компанії одна з найбільших чисельність клієнтів.

«В гонитві за новими абонентами і за утриманням всіх старих був запущений найдешевший в її історії тарифний план, який пропонує досить приємні бенефіти», - зазначає пресслужба стільникового оператора.

У компанії запевняють, що тарифний план містить в собі 1 ГБ мобільного інтернету на максимальній швидкості до 100 Мбіт / с. «Витрачати трафік можна на будь-які цілі і потреби, причому немає зовсім ніяких обмежень, завдяки чому дозволено навіть скачувати торренти і роздавати трафік на інші гаджети по Wi-Fi, Bluetooth і USB. Витрачати трафік можна в будь якому регіоні України, адже в даному тарифі немає розподілу по областям», - повідомляє Vodafone.

Крім пакета інтернет-трафіку, клієнт на постійній щомісячній основі отримує 100 хвилин дзвінків на будь-які українські номери, в тому числі на міські, а також, крім того, 50 повідомлень SMS за ціною 1,50 грн. в день. Також є можливість зекономити на дзвінках за кордон, адже в рамках пакету пропонується 10 хвилин за 5 грн, але використовувати можна лише 10 таких пакетів на місяць.

Повний список можливостей тарифу Vodafone 4G smart XS:

1 ГБ інтернету 2G, 3G або 4G;

безліміт на дзвінки в мережі Vodafone;

дзвінки на інші мережі по Україні – 100 хв. / міс;

дзвінки за кордон – 5 грн . за 10 хвилин не більше 10 пакетів;

смс по Україні на будь-які мережі 50 шт. за 1,50 грн . в день;

відправити повідомлення за кордон коштує 1 грн ./шт.

За всі ці послуги просять рекордно низьку суму грошей – всього 30 гривень, але є один неприємний нюанс, підключити даний тариф можуть тільки щасливчики, які отримали відповідне смс повідомлення.

Проте бувають і випадки коли можливість підключення є і у інших клієнтів Vodafone, перевірити останню можна зателефонувавши за номером 111.