В Австралії приступили до будівництва водневого містечка

До кінця 2021 року зелений водень використовуватимуть 250 будинків

Як заявила на своєму офіційному сайті австралійська енергетична компанія Jemena, вона приступила до реалізації новаторського проекту Western Sydney Green Gas вартістю 15 млн доларів, за яким в кінці 2021 року в Новому Південному Уельсі екологічно чистий водень використовуватимуть 250 будинків.

В рамках проекту Western Sydney Green Gas в Західному Сіднеї буде встановлено електролізер потужністю 500 кВт, що працює від сонячних і вітрових електростанцій. Він буде подавати зелений водень в діючу мережу Jemena Gas Network – найбільшу газорозподільну систему Австралії.

Частина екологічно чистого палива, виробленого в рамках експерименту, стане направлятися в генератор з газовим двигуном для вироблення електроенергії, яка буде експортуватися назад в мережу. А відведення водню стане доступним для використання на місцевій водневої заправної станції.

«У недалекому майбутньому австралійцям потрібно буде вирішити, що робити з надлишками відновлюваної енергії в дуже вітряні або дуже сонячні дні. Наш проект газопостачання Західного Сіднея продемонструє, як існуючі технології можуть зберігати надлишки електроенергії протягом місяців, роблячи це більш ефективно, ніж батареї, які можуть зберігати надлишкову енергію тільки протягом декількох годин», – сказав керуючий директор Jemena Франк Тюдор.