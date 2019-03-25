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    Економіка та фінанси

    Apple презентувала власний платіжний сервіс

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    Apple презентувала власний платіжний сервіс

    Віртуальна карта Apple буде працювати з платіжною системою Mastercard

    Американська корпорація Apple у понеділок, 25 березня, представила платіжний сервіс Apple Card. 

    Презентація Apple проходить у театрі Стіва Джобса, розташованому на території кампуса Apple Park в Купертіно, передає The Verge.

    Повідомляється, що сервіс включає в себе віртуальну карту Apple, яка  працюватиме з платіжною системою Mastercard.

    Він буде надавати користувачеві статистику по видатках в реальному часі, а також поділяє витрати за категоріями.

    За кожну покупку на віртуальну карту буде нараховуватися кешбек в розмірі 3% від витрат за день.

    Щоб отримати Apple Card, користувачі повинні зареєструватися на своєму телефоні в додатку Apple Wallet і отримати цифрову карту, яку вони зможуть використовувати через Apple Pay.

    Відзначається, що за використання Apple Card компанія не буде стягувати ніяких комісій і річних відсотків.

    Партнерами Apple виступили банк Goldman Sachs Group і платіжна система MasterCard, на базі якої будуть оброблятися платежі.

    Раніше компанія Apple представила два нових продукти - оновлені iPad Air і iPad Mini. IPad Air - це 10,5-дюймова модель, а iPad Mini має 7,9-дюймовий дисплей. 

    продукти модель Apple
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