Apple презентувала власний платіжний сервіс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віртуальна карта Apple буде працювати з платіжною системою Mastercard

Американська корпорація Apple у понеділок, 25 березня, представила платіжний сервіс Apple Card.

Презентація Apple проходить у театрі Стіва Джобса, розташованому на території кампуса Apple Park в Купертіно, передає The Verge.

Повідомляється, що сервіс включає в себе віртуальну карту Apple, яка працюватиме з платіжною системою Mastercard.

Він буде надавати користувачеві статистику по видатках в реальному часі, а також поділяє витрати за категоріями.

За кожну покупку на віртуальну карту буде нараховуватися кешбек в розмірі 3% від витрат за день.

Щоб отримати Apple Card, користувачі повинні зареєструватися на своєму телефоні в додатку Apple Wallet і отримати цифрову карту, яку вони зможуть використовувати через Apple Pay.

Відзначається, що за використання Apple Card компанія не буде стягувати ніяких комісій і річних відсотків.

Партнерами Apple виступили банк Goldman Sachs Group і платіжна система MasterCard, на базі якої будуть оброблятися платежі.

Раніше компанія Apple представила два нових продукти - оновлені iPad Air і iPad Mini. IPad Air - це 10,5-дюймова модель, а iPad Mini має 7,9-дюймовий дисплей.