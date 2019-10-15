Штучний інтелект допоміг вченим створити новий матеріал



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Вчені виготовили два алгоритми, що разом перетворювали тендітні полімери на легкі, відновлювальні та сверхстисливі метаматеріали

Вченим із Каліфорнійського технологічного інституту вдалося створити матеріал, що володіє неймовірною стисливістю та міцністю.

Про це повідомляє портал Naked Science.

«Пошук нових матеріалів спирається на велику кількість експериментів. Щоб виправити це, команда вчених із Каліфорнійського технологічного інституту створила штучний інтелект, що передбачає властивості майбутніх матеріалів і програмування їхньої структури», - йдеться у повідомленні.

За словами провідного автора роботи, натхнення до нього прийшло під час огляду сонячних вітрил. Він подумав про можливість створення такого матеріалу, велику площу якого можна було б стиснути у невеликий обсяг. Тоді, за його словами, ми могли б створити велосипеди, парасольки та безліч інших речей, що при бажанні можна скласти в кишеню.

Вчені виготовили два алгоритми, що разом перетворювали тендітні полімери на легкі, відновлювальні та сверхстисливі метаматеріали. Програму макромасштабу вчені налаштували для розробки матеріалів із максимальною стисливістю, а мікромасштаб призначався для розробки з'єднань з високою міцністю і жорсткістю.

Як пояснюють автори роботи, найбільш важливим аспектом їхнього дослідження став не конкретний створений матеріал, а можливість досягнення раніше незмінних областей матеріалознавства за допомогою машинного навчання.

Зазначається, що наступне покоління матеріалів повинно бути адаптивним, багатоцільовим. Це може бути досягнуто за допомогою матеріалів і з домінуючою структурою (метаматеріали), що використовують нові геометрії для досягнення безпрецедентних властивостей і функціональності.