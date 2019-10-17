У Ватикані розробили і представили електронні чотки з «розумним» хрестом



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Браслет eRosary Click To Pray можна використовувати і як звичайний розумний браслет, адже у хресті помістили спеціальний чип, що збирає дані про здоров'я користувача

Проєкт поєднує в собі найкращі духовні традиції Церкви та новітні досягнення технологічного світу, повідомляють у Ватикані

У Ватикані презентували перші сучасні електронні чотки, що активуються, коли їхній власник перехреститься.

Про це повідомляється на сайті цього гаджета.

«Електронні чотки націлені на периферійні кордони цифрового світу, де живе молодь. eRosary Click To Pray служить навчальним інструментом на основі технологій, покликаних допомогти молодим людям молитися Розарію за мир і читати Євангеліє. Проєкт поєднує в собі найкращі духовні традиції Церкви та новітні досягнення технологічного світу», - повідомляється на сайті електронних чоток.

Браслет eRosary Click To Pray складається із 10 намистин, виготовлених із гематиту та чорного агату. Їх також можна використовувати і як звичайний розумний браслет, адже у хресті помістили спеціальний чип, який збирає дані про користувача, зокрема показники, що стосуються здоров'я.

Слід зазначити, що новий гаджет вже надійшов у продаж і коштує 99 євро. Чотки під’єднуються до мобільного додатку, який доступний для iOS та Android.