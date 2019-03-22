Засновник корпорації Microsoft закликав вирішити десять світових проблем



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Білл Гейтс вважає, що інноваційні ідеї потрібні для покращення, зокрема, екологічної ситуації, збереження енергії та лікування всіх форм грипу і деменції

Якщо ви вірите, що інновації повинні бути доступними для всіх, тоді я маю для вас список із світовими викликами, - Гейтс

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс закликав людей знайти рішення 10 головних проблем світу на планеті Земля. Про це він написав у Twitter.

«Якщо ви вірите, що інновації повинні бути доступними для всіх, тоді я маю для вас список із 10 світовими викликами для вирішення яких необхідні ваші ідеї», - повідомив Гейтс.

За даними видання MIT Technology Review, йдеться про зменшення викиду вуглекислого газу в атмосферу; зберігання електроенергії, яка вироблена за допомогою відновлюваних джерел; універсальна вакцина для всіх форм грипу; лікування різних форм деменції; очищення від пластику всіх океанів на Землі; енергоефективне опріснення води; розробка безпечних автономних автомобілів; взаємодія штучного інтелекту з реальним світом; прогнозування землетрусів у світі.