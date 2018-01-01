Найбільша політична партія Індонезії підтримала переобрання президента

Джоко Відодо підтримують 53% виборців

Голова націоналістичної Демократичної партії боротьби (PDIP) Мегаваті Сукарнопутрі під час з’їзду політичної сили на Балі заявила у відео-зверненні, що їх партія підтримує Джоко Відоло на виборах президента Індонезії, які мають відбутися в 2019 році. Про це повідомляє агентство Reuters. До цього чотири інших політичних сили, в тому числі



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Antara Foto/Wahyu Putro/ via REUTERS

Джоко Відодо підтримують 53% виборців

Голова націоналістичної Демократичної партії боротьби (PDIP) Мегаваті Сукарнопутрі під час з’їзду політичної сили на Балі заявила у відео-зверненні, що їх партія підтримує Джоко Відоло на виборах президента Індонезії, які мають відбутися в 2019 році. Про це повідомляє агентство Reuters.

До цього чотири інших політичних сили, в тому числі друга найбільша партія Голкар, заявили про підтримку нинішнього очільника країни на майбутніх виборах. Для можливості балотуватися відповідно до індонезійського законодавства претендент повинен отримати підтримку партії, які отримали на минулих виборах не менше 25% голосів або мають щонайменше 20% мандатів в парламенті країни.

Після свого обрання на посаду в 2014 році Джоко Відодо розпочав програму створення інфраструктури в країні, яка допомогла підтримувати ріст ВВП на показнику в 5%. Хоча це менше чим обіцяне 7% зростання економіки, про яке говорив під час виборчої кампанії нинішній президент Індонезії.

Не зважаючи на це, Відодо є найбільш популярним політиком в країні. Його рейтинг в грудні 2017 року складав 53%, в той час як в його головного політичного конкурента Правобо Субіанто лише 18,5%.

Очікується, що вибори 2019 року повторять сценарій п’ятирічної давнини, коли між собою будуть змагатися Відодо і Субіанто. Поки що Правобо Субіанто не підтвердив те, що готовий балотуватися знову, хоча індонезійські ЗМІ приписували йому такі наміри. Відповідно до національного законодавства кандидати мають можливість зареєструватися до середини серпня 2018 року.



