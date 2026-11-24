Внаслідок повномасштабної війни проти України загинули щонайменше 470 тис. військовослужбовців із російського боку. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Такий показник вдалося встановити завдяки аналізу додаткового масиву записів про смерть, які російські органи реєстрації актів цивільного стану надсилали до Росстату в період із червня 2023 року до кінця вересня 2026 року. Документи здобули білоруська опозиційна група Cyber Partisans та українське хакерське угруповання Silent Crow, які 1 листопада заявили про злам внутрішньої інфраструктури Росстату, отримання доступу приблизно до 25 тис. комп’ютерів і копіювання близько 23 терабайтів даних.

Попередній підрахунок, що базувався на аналізі понад 11 млн записів про смерть, фіксував майже 400 тис. летальних випадків, пов’язаних із війною. Нові документи додали до цієї статистики близько 24 тис. випадків, а також понад 25 тис. додаткових смертей унаслідок бойових дій чи поранень, встановлених за судовими рішеннями, повідомленнями про смерть і медичними свідоцтвами.

Окрім цього, до загальної цифри увійшли понад 12 тис. записів про військових, які загинули в зоні бойових дій або померли від бойових поранень, та ще 22 тис. людей, яких російські суди офіційно оголосили померлими в зоні конфлікту. Водночас із підрахунку виключили понад 30 тис. судових рішень про визнання людей померлими без зазначення місця та причини смерті, хоча значна частина цих випадків також може стосуватися воєнних втрат – для порівняння, у 2021 році російські суди ухвалили лише 63 такі рішення.

Під час обробки масиву фахівці відбирали офіційні записи за кодами причин смерті, судовими рішеннями, родом занять і текстовими примітками, попередньо вилучивши анульовані й дубльовані документи, а також імовірні втрати серед цивільного населення у прифронтових районах. До зони бойових дій за цією методикою віднесли всю територію України, за винятком Криму, а також прифронтові регіони Росії. Військовослужбовців включали до переліку, якщо вони загинули в зоні конфлікту, померли від вогнепальних, уламкових чи мінно-вибухових поранень або якщо причина їхньої смерті не була вказана в документах. Майже всі загиблі в базі – чоловіки, а майже дві третини смертей припадають на вікову категорію від 30 до 49 років.

Реальна кількість загиблих російських військових майже напевно перевищує зафіксовані в документах Росстату показники, оскільки реєстрація смертей часто відбувається із затримкою в місяці або роки, через що дані за 2025-й і 2026 роки залишаються неповними, а підрахунок ускладнюють труднощі з евакуацією тіл із поля бою та встановленням долі зниклих безвісти.

У самому Росстаті раніше підтвердили факт цілеспрямованих кібератак на свої системи з 29 жовтня до 1 листопада, проте заперечили злам баз даних чи витік конфіденційної інформації. У 2025 році російська статистична служба також припинила оприлюднювати щомісячні зведення про чисельність населення, що, за припущенням американського Інституту вивчення війни, стало спробою приховати демографічні проблеми та зростання втрат армії РФ в Україні.

Як відомо, російська армія щомісяця втрачає від 40 до 50 тис. військовослужбовців убитими та тяжкопораненими, однак Кремль продовжує наступальні операції проти України.

За оцінками НАТО, російські війська зазнають значних людських втрат, намагаючись просуватися на українському фронті. Водночас Москва продовжує використовувати тактику масованих піхотних атак, попри високу ціну таких операцій.

Також Інститут вивчення війни повідомляв про втрати російської армії на рівні понад 40 тис. осіб на місяць. За оцінками аналітиків, темпи набору нових контрактників у Росії не компенсують втрати на полі бою.