У ніч на 24 листопада Польща задіяла сили та засоби протиповітряної оборони у зв’язку з черговою російською повітряною атакою проти України. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, передає «Главком».

Під час нічного удару РФ по західних областях України один із російських безпілотників ненадовго залетів на польську територію. Військові радари відстежували ціль протягом усього маршруту, і командування видало дозвіл на знищення апарата, проте згодом безпілотник змінив курс та полетів на схід.

У польському війську пояснили, що з огляду на небезпеку для цивільного населення та можливі наслідки падіння уламків ухвалили рішення утриматися від застосування озброєння, водночас запевнивши, що системи ППО продовжують безперервний моніторинг ситуації й залишаються в повній готовності до негайного реагування.

Раніше у Польщі слідчі з'ясували, що всі три повітряні об'єкти, уламки яких виявили на території країни 20 листопада, були російськими крилатими ракетами Х-101. Раніше польська влада припускала, що йдеться про дві ракети та один реактивний безпілотник.

За результатами огляду місць падіння за участю фахівців із військової техніки та озброєння слідчі виявили уламки ракет Х-101 у трьох населених пунктах: Новому Липовці Люблінського воєводства, а також Руднику-над-Саном і Молодичі Підкарпатського воєводства.

До цього, віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що під час російської атаки на Україну в повітряний простір країни могли увійти дві ракети та безпілотник. Зокрема, об'єкт, який упав у Молодичі, попередньо вважали російським дроном.

Після інциденту Польща заявила про намір порушити перед НАТО питання посилення протиповітряної оборони східного флангу Альянсу. 23 листопада країни-члени Альянсу мають обговорити порушення польського повітряного простору.