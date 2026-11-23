Щонайменше 470 тис. військових із російського боку загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Такі дані вдалося встановити завдяки аналізу документів Росстату, отриманих унаслідок хакерської атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Журналісти проаналізували додаткові записи про смерть, які російські органи реєстрації актів цивільного стану надсилали до Росстату з червня 2023 року до кінця вересня 2026-го.

Отримані документи дозволили уточнити попередню оцінку майже 400 тис. загиблих, яку раніше сформували на основі понад 11 млн записів про смерть.

Дані отримали білоруська хакерська група Cyber Partisans та українське угруповання Silent Crow. Згодом вони передали документи Bloomberg та іншим редакціям.

Зокрема, додаткові записи Росстату дозволили встановити близько 24 тис. випадків смерті, пов'язаних із війною, які не були враховані в попередньому підрахунку.

Крім того, журналісти врахували понад 25 тис. смертей унаслідок бойових дій або отриманих поранень, підтверджених судовими рішеннями, повідомленнями про загибель і медичними свідоцтвами.

Ще понад 12 тис. записів стосувалися військовослужбовців, які загинули безпосередньо в зоні бойових дій або померли від бойових поранень. Окремо суди оголосили померлими близько 22 тис. людей, які загинули в зоні війни.

З урахуванням цих та раніше встановлених випадків загальна оцінка кількості загиблих сягнула приблизно 470 тис. осіб.

Водночас російські суди від початку повномасштабного вторгнення оголосили померлими ще понад 30 тис. людей, місце смерті яких у документах не зазначене. Ці випадки не включили до підрахунку, оскільки їхній зв'язок із бойовими діями неможливо було достовірно встановити.

Для порівняння, у 2021 році російські суди оголосили померлими лише 63 людей. За даними журналістського розслідування, майже всі загиблі – чоловіки. Приблизно дві третини смертей припадають на вікову категорію від 30 до 49 років.

Автори дослідження наголошують, що фактична кількість загиблих може бути значно більшою. Записи про смерть нерідко потрапляють до державних реєстрів із затримкою на місяці або навіть роки. Тому статистика за 2025–2026 роки залишається неповною.

Додатково підрахунок ускладнюють неможливість евакуювати тіла з поля бою та невстановлена доля значної кількості зниклих безвісти військовослужбовців.

Під час аналізу Bloomberg враховувало коди причин смерті, судові рішення, професію померлих та додаткові відомості з офіційних документів. Дублікати, анульовані записи й випадки ймовірної загибелі цивільних осіб виключили.

На початку листопада Cyber Partisans і Silent Crow заявили про злам внутрішньої інфраструктури Росстату. За їхніми словами, хакери отримали доступ приблизно до 25 тис. комп'ютерів і скопіювали близько 23 терабайтів інформації.

Сам Росстат підтвердив, що з 29 жовтня до 1 листопада його системи зазнали цілеспрямованих кібератак. Однак у відомстві заперечили наявність доказів зламу баз даних або витоку конфіденційної інформації.

Російська влада офіційно не розкриває повних даних про втрати армії. Крім того, у 2025 році Росстат припинив публікувати щомісячні відомості про чисельність населення.

Американський Інститут вивчення війни припускав, що обмеження доступу до демографічної статистики може бути пов'язане з намаганням Кремля приховати масштаби втрат у війні проти України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що війна проти України стала головною причиною смерті чоловіків працездатного віку в більшості регіонів Росії. За даними Bloomberg, у 2025 році на бойові дії припало 55% усіх смертей російських чоловіків віком від 18 до 39 років. При цьому найбільших втрат зазнали бідніші регіони РФ, тоді як Москва та Санкт-Петербург постраждали значно менше.