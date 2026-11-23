Потужні снігопади засипали гірський готель Raicho Onsen Raichoso в японському районі Татеяма. Снігові замети заблокували вхід до будівлі, тому працівникам довелося вручну розчищати прохід. Кадри незвичайної ситуації поширилися в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, поширене італійським виданням La Stampa.

На оприлюднених кадрах видно, що сніг майже повністю перекрив доступ до входу в готель. Кілька людей за допомогою лопат розчищають замети, намагаючись відновити прохід до будівлі.

На даху споруди утворилися довгі бурульки, а навколишня територія опинилася під товстим шаром снігу.

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За повідомленнями місцевих джерел, у гірському районі Татеяма протягом кількох днів спостерігалися інтенсивні снігопади. На окремих високогірних ділянках висота снігового покриву сягала кількох метрів.

Сильні опади також спричинили труднощі в інших районах Японії. Повідомлялося про повалені дерева, пошкодження ліній електропередачі, перебої з електропостачанням та порушення залізничного сполучення.

Готель Raicho Onsen Raichoso розташований у високогірній частині японських Альп, у префектурі Тояма. Заклад відомий своїми термальними джерелами та розташуванням серед гірських ландшафтів.

Через значну висоту над рівнем моря сніг у цьому районі може випадати вже восени, а зимові погодні умови часто ускладнюють пересування туристів.

Водночас інформації про постраждалих безпосередньо в готелі немає. Також не повідомлялося про необхідність евакуації його мешканців.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про потужні снігопади, які паралізували життя в Токіо. У лютому 2024 року через негоду в японській столиці зупинився рух частини потягів, скасували або перенесли понад сотню авіарейсів, а тисячі будинків залишилися без електропостачання. Близько 120 людей госпіталізували.

Також «Главком» писав про сильні снігопади в Японії, які призвели до загибелі та травмування людей. У грудні 2022 року через негоду скасовували авіарейси та залізничні рейси, сотні автомобілів застрягли на дорогах. На острові Хоккайдо близько 20 тис. будинків тимчасово залишилися без електрики через сніг на лініях електропередачі.