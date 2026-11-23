Глава Міноборони України Євгеній Хмара заявив, що Росія прискорила виготовлення ракет для ударів по Україні

Росія виготовляє одну балістичну ракету кожні п'ять годин і продовжує нарощувати темпи виробництва. Минулого місяця російські війська застосували проти України 153 балістичні ракети. Про це міністр оборони України Євгеній Хмара заявив 23 листопада під час виступу на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні. Його слова цитує Business Insider, пише «Главком».

«Кожні п'ять годин ворог виробляє одну балістичну ракету і продовжує прискорювати цей темп. Головними цілями Росії залишаються цивільне населення та цивільна інфраструктура», – наголосив міністр.

За словами Хмари, Росія систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись зруйнувати енергосистему країни. Подібну тактику Москва застосовує протягом кількох останніх зим.

Зокрема, під час масованого обстрілу минулими вихідними російські війська використали приблизно 110 ракет, серед яких було понад два десятки балістичних, а також більш ніж 400 ударних безпілотників.

За словами міністра оборони, протягом останніх місяців Україна завдала ударів по 16 російських системах «Іскандер» і С-400. «Ми також працюватимемо над зменшенням спроможності Росії виробляти озброєння. Саме тому підприємства оборонно-промислового комплексу противника є серед наших цілей», – заявив Хмара.

Міністр наголосив, що протидія балістичним ракетам залишається одним із головних пріоритетів України. Через високу швидкість таких ракет на завершальному етапі польоту їх складно перехоплювати, тому українській протиповітряній обороні необхідні додаткові засоби.

Насамперед Україна потребує ракет-перехоплювачів PAC-3 для американських зенітних комплексів Patriot, які здатні протидіяти російській балістиці.

За словами Хмари, Київ запропонував партнерам механізм прискореного постачання таких ракет. Він передбачає передачу Україні перехоплювачів із наявних запасів союзників із подальшим поповненням цих запасів завдяки майбутнім поставкам за вже укладеними українськими контрактами. «Це дозволить нам швидше отримати необхідні засоби», – пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що станом на жовтень 2026 року Росія накопичила до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет. За оцінками розвідки, російський військово-промисловий комплекс здатний щомісяця виготовляти понад 200 ракет різних типів, із яких до 110 – балістичні.

Зокрема, Росія мала близько 115 ракет «Іскандер-М», виробництво яких становило приблизно 65 одиниць на місяць. Водночас російські підприємства працювали над модернізованою версією ракетного комплексу зі збільшеною дальністю ураження.