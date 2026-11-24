Під час ранкової години пік у місті Колумбус, штат Огайо, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох громадських автобусів та легкового автомобіля, внаслідок якої загинули двоє водіїв, а дев’ятеро пасажирів отримали поранення. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними поліції, аварія трапилася близько 8:00 ранку на північній стороні міста, коли один з автобусів Центрального транспортного управління Огайо (COTA) з невстановлених наразі причин перетнув подвійну суцільну жовту лінію та лоб у лоб зіткнувся з іншим автобусом. Після цього в один із автобусів ззаду або збоку врізався третій транспортний засіб.

Один із водіїв автобуса загинув на місці події, іншого госпіталізували у критичному стані, проте згодом він помер у лікарні. У транспортному управлінні повідомили, що загиблими є 53-річний Річард Террі та 60-річний Пол Коупленд, які працювали в системі COTA з 2012 та 2008 років відповідно.

Дев’ятьох інших постраждалих із числа пасажирів автобусів та третього автомобіля доправили до місцевих лікарень; їхній стан оцінюється як стабільний, а отримані травми не загрожують життю. Серед пішоходів постраждалих немає.

Як відомо, у Білій Церкві на Київщині водій легковика здійснив наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок автопригоди постраждали 39-річний чоловік та 11-річна дитина – обох госпіталізували.

За попередніми даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася днями. 40-річний водій автомобіля Hyundai Sonata виконував поворот ліворуч, не надав переваги в русі людям на нерегульованому переході та збив їх.