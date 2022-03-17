Узбекистан не підтримує Росію у війні проти України

Узбекистан також не визнав і не збирається визнавати «ЛДНР»

Узбекистан виступає проти війни Росії розпочатої на теренах мирної України. Про це заявив глава МЗС Узбекистану Абдулазіз Камілов на XXIV пленарному засіданні Сенату Олій Мажліса Узбекистану, пишуть місцеві ЗМІ.

Він також наголосив, що Узбекистан не визнав і не збирається визнавати «ЛДНР».

«По-перше, ситуація навколо України викликає серйозне занепокоєння в Узбекистані. По-друге, Узбекистан прихильний до пошуку мирного вирішення ситуації та врегулювання конфлікту дипломатичними засобами. Для цього передусім мають бути негайно припинені військові дії та насильство», ‒ сказав Камілов.

Він наголосив, що Узбекистан історично мав багатопланові відносини як з Російською Федерацією, так і з Україною.

«Виходячи з національних інтересів, Узбекистан продовжуватиме взаємовигідну співпрацю з обома країнами. Ми продовжимо надавати гуманітарну допомогу Україні цього непростого часу», ‒ додав глава МЗС.

Абдулазіз Камілов заявив також, що Узбекистан визнає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

«Ми не визнаємо Донецьк і Луганськ окремими республіками», ‒ додав міністр.

Про фашистських дій РФ виступають навіть ті країни, які перебувають у економічній залежності від неї.

Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.