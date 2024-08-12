Німеччина відреагувала на бої у Курській області

Німеччина переконує, що надана ЗСУ зброя буде використовуватися відповідно до міжнародного права

Берлін перебуває в тісному діалозі зі своїми партнерами, а також Києвом. Утім, Німеччина стримано оцінює просування Сил оборони України у Курській області Російської Федерації. Операція є «дуже секретною і без зворотного зв'язку». Про це повідомив заступник речника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, якого цитує n-tv.

«Поки що все виглядає як просторово обмежена операція, тому було б нерозумно давати публічні коментарі на цій основі», – заявив Бюхнер.

Відповідаючи на питання, чи використовує Україна в операції надану їй Німеччиною озброєння, він відзначив, що Київ дав запевнення, що зброя буде використовуватися відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер написав, що Курська операція ЗСУ свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін нічого не контролює, і заклала хорошу основу для переговорів із його наступником.

Посадовець зауважив, що український наступ проти загарбницьких військ під Курськом йде краще, ніж очікувалося.

За його словами, поступ ЗСУ змушує агресора відвести свої війська з фронту на сході України, що зменшує тиск на українських військових там.

Також Фабер вважає це хорошим приводом поговорити про Leopard2: «Наша військова допомога Україні – найкраща інвестиція в нашу безпеку. Це щодня зменшує потенціал російської загрози. Це захищає мирне населення України від того, щоб воно стало біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити».

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.