Доброволець, який проходить лікування у Німеччині, дорікнув українським біженцям

Євген Лешан: «Німці ж усе бачать: що ось ці люди приїхали працювати, а ці – справжні свині, які принципово відмовляються навіть сміття сортувати»

Лейтенант 130–го окремого батальйону тероборони Євген Лешан, який проходив лікування у Німеччині після поранення на фронті, зауважив, що деякі українські біженці зловживають гостинністю німців. Про це він повідомив в інтерв'ю «Главкому».

Лешан розповів, що під час лікування йому довелося жити у хостелі разом з українськими біженцями. За словами військового, більшість активних, адекватних людей намагається вибратися з хостелів якнайшвидше та підшукати для себе соціальну квартиру, вивчити мову, пройти курси, щоб отримати роботу чи започаткувати бізнес.

«Тобто люди намагаються пристосуватися до нового життя і проживати його у комфортних умовах», – пояснює Лешан.

Проте, додає доброволець, є люди, які не навчені взаємодії та соціальній адаптації. Є серед них і такі, що зловживають алкоголем.

Лешан поділився, що у хостелі разом з ним жили переважно російськомовні громадяни України зі Сходу та Півдня. «Ті, які пам’ятають свою молодість і російську попсу. Ті, що люблять бухати і слухати Альону Апіну, і цим багато сказано… Звісно, йдеться не про всіх мешканців хостелу, є там і чудові пристойні люди, які так само, як я, потерпали від того безладу», – розповів доброволець.

За словами Лешана, справа тут не у російській попсі, а у жлобському та споживацькому ставленні до Німеччини і до німців. Відомо ж, зазначає військовий, що чим нижчий культурний рівень людини, тим більш зневажливо вона ставиться до тих, хто до неї ставиться по–людськи, сприймаючи це як слабкість.

«Німці усе бачать. Тобто бачать, що ось ці люди приїхали працювати, а ці – справжні свині, які принципово відмовляються навіть сміття сортувати, хоча контейнери стоять... Люди, звиклі до примітивного способу життя, будуть відтворювати відповідне середовище будь–де, навіть там, де їм пропонують значно кращі умови та можливості», – каже доброволець.

За словами Лешана, градус емоційної підтримки українців у Німеччині трохи знизився. «З іншого боку, ніколи не буває так, що цей градус є постійно високим. Був пік, а потім настав спад», – додає військовий.

Проте, наголошує Лешан, серйозного негативу в бік українців у Німеччині немає, хоча підтримка стала більш усвідомленою.

Нагадаємо, Україна спільно з Управлінням верховного комісара ООН із біженців запускає платформу «Україна – це Дім», яка допоможе українцям, що хочуть повернутися з–за кордону.

До слова, не завжди треба вчитися в університеті, щоби отримати високооплачувану роботу. У Німеччині можна знайти принаймні сім професій мають високу зарплату і не вимагають багаторічного навчання.

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