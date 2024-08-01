«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів

«В країнах НАТО «граються з вогнем». То російські літаки залітають на їх територію. Тепер регулярно безпілотники», – Чалий

Країнам НАТО треба ухвалити рішення щодо патрулювання неба на кордонах України. Про це заявив український дипломат, експосол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий.

«В країнах НАТО «граються з вогнем». То російські літаки залітають на їх територію. Тепер регулярно безпілотники», – прокоментував Чалий виявлення уламків «Шахедів» у Румунії.

Дипломат додав, що поки ніхто не постраждав у країнах НАТО від російських безпілотників, варто наважитися на спільне патрулювання неба.

«Якщо зараз проявити політичну волю і не чекати трагічної катастрофи – треба наважитися на спільне патрулювання неба. Хоча б на кордонах і на 200 км вглиб території України. Українська сторона в умовах війни погодиться на такі дії. Вирішуйте! Поки не пізно!», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що поблизу українського кордону, Румунія знову виявила уламки російського безпілотника Shahed, яким Російська Федерація атакувала Україну минулого тижня.

Зауважимо, Румунія заявила, що не має можливості збивати російські безпілотники над Україною.

Як повідомлялося, у ніч на 25 липня Міноборони Румунії знову піднімали в повітря винищувачі F-18 для моніторингу ситуації під час атаки РФ на Україну. Були виявлені уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною. Також уночі російські загарбники атакували Одеську область ударними дронами «Шахед». У прикордонні Румунії в цей час оголошувалася повітряна тривога.

До слова, Польща також не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

Раніше стало відомо, що Польща розглядає технічні та юридичні варіанти щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни. Раніше у грудні 2023 року під час чергової масованої атаки росіян по України, ворожа ракета порушила повітряний простір Польщі.

Зазначимо, Сполучені Штати Америки заявляли, що не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.