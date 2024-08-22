Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
На думку букмекерів, шанси Дональда Трампа і Камали Гарріс на перемогу є майже рівні, але певну перевагу все ж має Гарріс
Президентські вибори у США традиційно в епіцентрі уваги букмекерів. «Главком» проаналізував сайти кількох провідних букмекерських контор світу (William Hill, Betway, Bet365, SkyBet), які оцінили шанси кандидатів як на загальну перемогу, так і на успіх в кожному зі штатів окремо.
Як йдеться у статті «Трамп vs Гарріс: Букмекери назвали фаворита (графіка)», на даний момент, на думку букмекерів, шанси Дональда Трампа і Камали Гарріс на перемогу є майже рівними, але певну перевагу все ж має Гарріс. Коефіцієнт на демократку становить 1.8. Імовірність успіху Трампа букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.00. Інші ж претенденти на крісло президента США мають лише теоретичні шанси на перемогу.
Якщо ж вести мову про кожен штат окремо, то їх, відповідно до оцінки букмекерів, умовно можна поділити на п’ять груп: штати в яких Трамп чи Гарріс мають переконливу перевагу, штати в яких вони мають відносну перевагу, та штати, в яких шанси на перемогу кандидатів є майже рівними.
Варто зазначити, що саме за ті штати, де немає переконливого фаворита, і буде точитися основна боротьба між республіканцями та демократами.
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Штат
(кількість виборників)
|Переконлива перевага Трампа
|Переконлива перевага Гарріс
|Перевага Трампа
|Перевага Гарріс
|Фаворит відсутній
|Аляска (3)
|Арканзас (6)
|Алабама (9)
|Аризона (11)
|Каліфорнія (54)
|Колорадо (10)
|Коннектикут (7)
|Делавер (3)
|Флорида (30)
|Джорджія (16)
|Гаваї (4)
|Айдахо (4)
|Іллінойс (19)
|Індіана (11)
|Айова (6)
|Канзас (6)
|Кентуккі (8)
|Луїзіана (8)
|Мен (2)
|Мен-1 (1)
|Мен-2 (1)
|Меріленд (10)
|Массачусетс (11)
|Мічиган (15)
|Міннесота (10)
|Міссісіпі (6)
|Міссурі (10)
|Монтана (4)
|Небраска (2)
|Небраска-1 (1)
|Небраска-2 (1)
|Небраска-3 (1)
|Невада (6)
|Нью-Гемпшир (4)
|Нью-Джерсі (14)
|Нью-Мексико (5)
|Нью-Йорк (28)
|Північна Кароліна (16)
|Північна Дакота (3)
|Огайо (17)
|Оклахома (7)
|Орегон (8)
|Пенсильванія (19)
|Род-Айленд (4)
|Південна Кароліна (9)
|Південна Дакота (3)
|Теннессі (11)
|Техас (40)
|Юта (6)
|Вермонт (3)
|Вірджинія (13)
|Штат Вашингтон (12)
|Місто Вашингтон (3)
|Західна Вірджинія (4)
|Вісконсин (10)
|Вайомінг (3)
Як бачимо, основна боротьба, згідно з прогнозами аналітиків, розгорнеться за голоси виборників семи штатів – Мічигану, Невади, Північної Кароліни, Джорджії, Аризони, Вісконсину та Пенсильванії.
На думку букмекерів наразі Гарріс гарантовано може розраховувати на 226 голосів виборників. Щоб здобути такі омріяні 270 голосів, згідно з прогнозами аналітиків, вона має здобути перемогу ще у кількох штатах, які в сумі принесуть їй мінімум 44 голоси. Наприклад, Пенсильванія, Мічиган та Вісконсин, штати в яких наразі демократи мають перевагу, в сумі як раз і можуть дати зазначені вище 44 голоси.
Дональду Трампу ж букмекери прогнозують 219 гарантованих голосів виборників. Для перемоги йому потрібно ще буде «знайти» мінімум 51 голос. Наприклад, таку кількість йому можуть гарантувати перемоги у Джорджії, Північній Кароліні, Аризоні та Вісконсині.
Саме тому завдання Трампа є складнішим – йому потрібно вигравати у мінімум чотирьох штатах, які ще не визначилися (Гарріс вистачить забрати собі лише три таких штати).
До того ж Трампу треба буде ще й перемогти у мінімум одному штаті, де наразі перевагу мають саме демократи.
Гарріс ж, як вже зазначалося вище, достатньо вигравати лише у тих штатах, в яких демократи, на думку букмекерів, і так мають перевагу.
Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.
До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс.
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