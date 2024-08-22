Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс

На думку букмекерів, шанси Дональда Трампа і Камали Гарріс на перемогу є майже рівні, але певну перевагу все ж має Гарріс

Президентські вибори у США традиційно в епіцентрі уваги букмекерів. «Главком» проаналізував сайти кількох провідних букмекерських контор світу (William Hill, Betway, Bet365, SkyBet), які оцінили шанси кандидатів як на загальну перемогу, так і на успіх в кожному зі штатів окремо.

Як йдеться у статті «Трамп vs Гарріс: Букмекери назвали фаворита (графіка)», на даний момент, на думку букмекерів, шанси Дональда Трампа і Камали Гарріс на перемогу є майже рівними, але певну перевагу все ж має Гарріс. Коефіцієнт на демократку становить 1.8. Імовірність успіху Трампа букмекери оцінюють коефіцієнтом 2.00. Інші ж претенденти на крісло президента США мають лише теоретичні шанси на перемогу.

Якщо ж вести мову про кожен штат окремо, то їх, відповідно до оцінки букмекерів, умовно можна поділити на п’ять груп: штати в яких Трамп чи Гарріс мають переконливу перевагу, штати в яких вони мають відносну перевагу, та штати, в яких шанси на перемогу кандидатів є майже рівними.

Варто зазначити, що саме за ті штати, де немає переконливого фаворита, і буде точитися основна боротьба між республіканцями та демократами.

Штат (кількість виборників) Переконлива перевага Трампа Переконлива перевага Гарріс Перевага Трампа Перевага Гарріс Фаворит відсутній Аляска (3) Арканзас (6) Алабама (9) Аризона (11) Каліфорнія (54) Колорадо (10) Коннектикут (7) Делавер (3) Флорида (30) Джорджія (16) Гаваї (4) Айдахо (4) Іллінойс (19) Індіана (11) Айова (6) Канзас (6) Кентуккі (8) Луїзіана (8) Мен (2) Мен-1 (1) Мен-2 (1) Меріленд (10) Массачусетс (11) Мічиган (15) Міннесота (10) Міссісіпі (6) Міссурі (10) Монтана (4) Небраска (2) Небраска-1 (1) Небраска-2 (1) Небраска-3 (1) Невада (6) Нью-Гемпшир (4) Нью-Джерсі (14) Нью-Мексико (5) Нью-Йорк (28) Північна Кароліна (16) Північна Дакота (3) Огайо (17) Оклахома (7) Орегон (8) Пенсильванія (19) Род-Айленд (4) Південна Кароліна (9) Південна Дакота (3) Теннессі (11) Техас (40) Юта (6) Вермонт (3) Вірджинія (13) Штат Вашингтон (12) Місто Вашингтон (3) Західна Вірджинія (4) Вісконсин (10) Вайомінг (3)

Як бачимо, основна боротьба, згідно з прогнозами аналітиків, розгорнеться за голоси виборників семи штатів – Мічигану, Невади, Північної Кароліни, Джорджії, Аризони, Вісконсину та Пенсильванії.

На думку букмекерів наразі Гарріс гарантовано може розраховувати на 226 голосів виборників. Щоб здобути такі омріяні 270 голосів, згідно з прогнозами аналітиків, вона має здобути перемогу ще у кількох штатах, які в сумі принесуть їй мінімум 44 голоси. Наприклад, Пенсильванія, Мічиган та Вісконсин, штати в яких наразі демократи мають перевагу, в сумі як раз і можуть дати зазначені вище 44 голоси.

Дональду Трампу ж букмекери прогнозують 219 гарантованих голосів виборників. Для перемоги йому потрібно ще буде «знайти» мінімум 51 голос. Наприклад, таку кількість йому можуть гарантувати перемоги у Джорджії, Північній Кароліні, Аризоні та Вісконсині.

Саме тому завдання Трампа є складнішим – йому потрібно вигравати у мінімум чотирьох штатах, які ще не визначилися (Гарріс вистачить забрати собі лише три таких штати).

До того ж Трампу треба буде ще й перемогти у мінімум одному штаті, де наразі перевагу мають саме демократи.

Гарріс ж, як вже зазначалося вище, достатньо вигравати лише у тих штатах, в яких демократи, на думку букмекерів, і так мають перевагу.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс.