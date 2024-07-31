Наймасованіша дронова атака на Київ. Деталі від влади

Унаслідок атаки окупантів у Києві немає жертв та руйнувань

У повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки російських безпілотників

Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ, однак жоден безпілотник не досяг своєї мети. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника.

«За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно!» – каже він.

За попередніми даними, атака окупантів для Києва обійшлася без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, уранці 31 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Станом на 7:52 у столиці та низці областей оголошено відбій.

Зокрема, уночі тривога тривала понад сім годин. Пізно ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з півночі та ударних БпЛА.

До слова, у ніч на 31 липня на Київ було здійснено наймасованішу атаку за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.