Головна Київ Новини
search button user button menu button

Наймасованіша дронова атака на Київ. Деталі від влади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Наймасованіша дронова атака на Київ. Деталі від влади
Унаслідок атаки окупантів у Києві немає жертв та руйнувань
фото з відкритих джерел

У повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки російських безпілотників

Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ, однак жоден безпілотник не досяг своєї мети. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів. Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника.

«За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно!» – каже він.

За попередніми даними, атака окупантів для Києва обійшлася без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, уранці 31 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Станом на 7:52 у столиці та низці областей оголошено відбій.

Зокрема, уночі тривога тривала понад сім годин. Пізно ввечері 30 липня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики з півночі та ударних БпЛА.

До слова, у ніч на 31 липня на Київ було здійснено наймасованішу атаку за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.

Читайте також: Втрати ворога станом на 31 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: безпілотник Київ Київщина столиця війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційна карта повітряних тривог ukrainealarm.com
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Сьогодні, 06:00
Обоє підлітків, що впали з 16-го поверху, були 2009 року народження
У Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху
30 червня, 12:23
Володимир Зеленський і Денніс Френсіс
​Зеленський анонсував роботу над резолюцією щодо ядерної безпеки
3 липня, 15:57
Зеленський повідомив, що у Дніпрі більше ніж 50 людей постраждали
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
3 липня, 19:54
Попередньо в Києві загинули 20 людей та майже 100 постраждали
У Києві 9 липня оголошено Днем жалоби через атаку РФ
8 липня, 17:08
Головний розвідник країни відповів, чи вплинуть плани Кремля мобілізувати 300 тисяч росіян на наступ окупантів на сході та півночі в найближчі місяці
«Проблеми є». Буданов оцінив загрозу наступу РФ із півночі
13 липня, 12:49
24 лютого 2022 року Сергій записався до лав української армії
Був мудрим командиром, піклувався про своїх людей. Згадаймо Сергія Петуховського
19 липня, 09:00
Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни – ISW
Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни – ISW
18 липня, 05:55
За прогнозом синоптиків, грози протримаються до кінця доби
Київ та область знову накриє негода: Укргідрометцентр повідомив деталі
18 липня, 14:59

Новини

Отруїв співмешканку заради грошей та автомобіля. Поліцейські затримали киянина
Отруїв співмешканку заради грошей та автомобіля. Поліцейські затримали киянина
Стали відомі нові деталі масованої атаки РФ на Київ (фото)
Стали відомі нові деталі масованої атаки РФ на Київ (фото)
Загибель хлопця на атракціоні у Києві. Суд ухвалив перше рішення
Загибель хлопця на атракціоні у Києві. Суд ухвалив перше рішення
На Київщині внаслідок падіння уламків безпілотника почалася пожежа
На Київщині внаслідок падіння уламків безпілотника почалася пожежа
Наймасованіша дронова атака на Київ. Деталі від влади
Наймасованіша дронова атака на Київ. Деталі від влади
Одна з наймасованіших атак дронами на Київ: стали відомі деталі нічного удару
Одна з наймасованіших атак дронами на Київ: стали відомі деталі нічного удару

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільного знаменника не прийшли
140K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
29K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
15K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди

Новини

Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
29 липня, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua