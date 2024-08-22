У Харків знову чути вибухи

У місті було чути серію вибухів

У Харкові пролунав вибух. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичних ракет на Харківщині. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

«У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, повідомляють наші кореспонденти», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.

До слова, під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD –швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням

Також, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.