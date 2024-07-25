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«Tinder для робочих місць»: у Німеччині з'явиться нова схема працевлаштування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Tinder для робочих місць»: у Німеччині з'явиться нова схема працевлаштування
Європейці хочуть спростити працевлаштування працівників
фото із відкритих джерел

Незабаром запрацює платформа EU Talent Pool, на якій громадяни країн, які не входять до ЄС, зможуть реєструвати свої профілі та знаходити роботу в 27 державах-членах спільноти

У Німеччині створюють спільну платформи EU Talent Pool, на якій громадяни країн, які не входять до ЄС, зможуть реєструвати свої профілі та знаходити роботу у 27 державах-членах, зокрема і у Німеччині. Про це пише Aussiedlerbote.

На засіданні Ради з юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі Рада ЄС погодила спільну позицію на пропозицію про додатковий інструмент для спрощення найму співробітників з-за меж ЄС. Комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоханссон назвала цю ініціативу «Tinder для робочих місць» (за аналогією Tinder – це глобальна платформа для онлайн-знайомств, де ти можеш знайомитися та знаходити нових друзів у понад 190 країнах – «Главком»).

Ідея полягає у створенні загальноєвропейської онлайн-платформи, на якій претенденти з-за меж ЄС зможуть створювати профілі з докладним описом своїх навичок, кваліфікації, досвіду роботи та мов, якими вони володіють. Роботодавці з усіх країн-учасниць можуть розміщувати на платформі свої вакансії.

На платформі будуть розміщені лише вакансії, пов'язані з навичками чи професіями, за якими країни-члени або ЄС загалом оголосили про брак робочої сили. Talent Pool має на меті допомогти роботодавцям ЄС подолати деякі труднощі, пов'язані з підбором персоналу на міжнародному рівні.

Важливо розуміти, що Talent Pool не призначений для створення єдиної системи надання дозволів на роботу: кожен, хто отримає роботу через платформу, все одно повинен буде подати заяву на отримання звичайного дозволу на роботу в країні, де він знайшов роботу.

«Європейському парламенту та Раді тепер доведеться засідати разом, щоб узгодити юридичний текст, і це станеться після літа. З боку Ради це перший крок, але законодавство ще має бути узгодженим», – повідомляє співробітник пресслужби Європейської ради Йоханнес Кляйс.

Тепер Рада розпочне переговори з Європейським парламентом, щоб узгодити остаточний законодавчий текст пропозиції, яка є частиною ширшого пакету ЄС щодо підвищення кваліфікації та мобільності талантів.

До слова,  у Німеччині можна знайти принаймні сім професій мають високу зарплату і не вимагають багаторічного навчання.При цьому у 2024 році середньостатистичний працівник у Федеративній Республіці заробляє €51,9 тис на рік до вирахування податків.

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Теги: Німеччина Європа робота праця переговори

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