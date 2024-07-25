«Tinder для робочих місць»: у Німеччині з'явиться нова схема працевлаштування

Незабаром запрацює платформа EU Talent Pool, на якій громадяни країн, які не входять до ЄС, зможуть реєструвати свої профілі та знаходити роботу в 27 державах-членах спільноти

У Німеччині створюють спільну платформи EU Talent Pool, на якій громадяни країн, які не входять до ЄС, зможуть реєструвати свої профілі та знаходити роботу у 27 державах-членах, зокрема і у Німеччині. Про це пише Aussiedlerbote.

На засіданні Ради з юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі Рада ЄС погодила спільну позицію на пропозицію про додатковий інструмент для спрощення найму співробітників з-за меж ЄС. Комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоханссон назвала цю ініціативу «Tinder для робочих місць» (за аналогією Tinder – це глобальна платформа для онлайн-знайомств, де ти можеш знайомитися та знаходити нових друзів у понад 190 країнах – «Главком»).

Ідея полягає у створенні загальноєвропейської онлайн-платформи, на якій претенденти з-за меж ЄС зможуть створювати профілі з докладним описом своїх навичок, кваліфікації, досвіду роботи та мов, якими вони володіють. Роботодавці з усіх країн-учасниць можуть розміщувати на платформі свої вакансії.

На платформі будуть розміщені лише вакансії, пов'язані з навичками чи професіями, за якими країни-члени або ЄС загалом оголосили про брак робочої сили. Talent Pool має на меті допомогти роботодавцям ЄС подолати деякі труднощі, пов'язані з підбором персоналу на міжнародному рівні.

Важливо розуміти, що Talent Pool не призначений для створення єдиної системи надання дозволів на роботу: кожен, хто отримає роботу через платформу, все одно повинен буде подати заяву на отримання звичайного дозволу на роботу в країні, де він знайшов роботу.

«Європейському парламенту та Раді тепер доведеться засідати разом, щоб узгодити юридичний текст, і це станеться після літа. З боку Ради це перший крок, але законодавство ще має бути узгодженим», – повідомляє співробітник пресслужби Європейської ради Йоханнес Кляйс.

Тепер Рада розпочне переговори з Європейським парламентом, щоб узгодити остаточний законодавчий текст пропозиції, яка є частиною ширшого пакету ЄС щодо підвищення кваліфікації та мобільності талантів.

До слова, у Німеччині можна знайти принаймні сім професій мають високу зарплату і не вимагають багаторічного навчання.При цьому у 2024 році середньостатистичний працівник у Федеративній Республіці заробляє €51,9 тис на рік до вирахування податків.