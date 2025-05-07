Виконував бойове завдання у Запорізькій області. Згадаймо капітана Павла Семенюка

Павло Семенюк народився 1 червня 1992 року у Костополі

4 березня 2022 року Павло добровольцем став до лав ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Семенюка.

Павло Семенюк народився 1 червня 1992 року у Костополі. Випускник Костопільської школи №5, у 2009 році вступив до Львівського національного університету ім.Франка на юридичний факультет.

Після закінчення Павло працював у Вишгородській прокуратурі Київської області, потім – у Києво-Святошинській прокуратурі на Київщині.

З 2016 до 2022 року Павло Семенюк працював у Міністерстві економіки України.

4 березня 2022 року Павло добровольцем став до лав ЗСУ. Служив військовим юристом в управлінні Державної служби спеціального зв'язку у Рівненській області.

4 березня 2022 року Павло Семенюк добровольцем став до лав ЗСУ фото: Костопільська міська рада/Facebook

«19 березня 2024 року Павло з власної волі пішов служити в окремий бойовий підрозділ ЗСУ, де виконував бойові завдання», – розповів Анатолій Семенюк, батько Павла Семенюка.

Під час виконання бойового завдання капітан Павло Семенюк загинув 1 травня 2025 року поблизу села Цвіткове Запорізької області унаслідок ураження керованими авіаційними бомбами.

В останню земну дорогу Павла Семенюка провели 4 травня 2025 року. Поховали воїна на «Новому» цвинтарі в Костополі поряд з членами його родини.

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Прощання із захисником України Павлом Семенюком фото: Костопільська міська рада/Facebook

У захисника залишилися маленький син, дружина, батьки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.