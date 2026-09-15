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Частина українців у Польщі скаржиться на дискримінацію: названо головні причини

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Частина українців у Польщі скаржиться на дискримінацію: названо головні причини
Національність та мова — основні причини дискримінації українців
фото з відкритих джерел

Найчастіше українці віком 18–35 років повідомляли про упереджене ставлення через національність та українську мову

У Польщі 31% опитаних українських біженців заявили про дискримінацію за національною чи етнічною ознакою протягом останнього року, а 22% постраждали через використання української мови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати опитування Rating Group.

Водночас майже половина респондентів (49%) запевнили, що взагалі не стикалися з проявами дискримінації за кордоном.

Ще 6% опитаних заявили про дискримінацію через російську мову, 5% – через вік, 3% – через стать. Інші причини назвали 3% респондентів. По 1% опитаних вказали на сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність та релігійні погляди. Дискримінації через інвалідність або стан здоров'я не зафіксували.

Результати соціологічного опитування «Rating Group» про досвід стикання з дискримінацією за різними ознаками впродовж останніх 12 місяців
Результати соціологічного опитування «Rating Group» про досвід стикання з дискримінацією за різними ознаками впродовж останніх 12 місяців
Джерело: Rating Group

Водночас результати помітно відрізняються залежно від віку респондентів. Серед українців віком 18–35 років 42% повідомили про дискримінацію через національну чи етнічну приналежність. У групі 36–50 років цей показник становив 25%, а серед людей віком від 51 року – 16%.

Про упереджене ставлення через українську мову заявили 29% молодих респондентів, 16% людей віком 36–50 років та 12% старших за 51 рік.

Натомість у старшій віковій групі частіше за інші категорії говорили про дискримінацію через вік – 10% проти 3% серед молоді та 2% серед респондентів віком 36–50 років.

Результати соціологічного опитування «Rating Group» щодо досвіду дискримінації за різними ознаками, розбиті за віком, рівнем доходу та статтю респондентів
Результати соціологічного опитування «Rating Group» щодо досвіду дискримінації за різними ознаками, розбиті за віком, рівнем доходу та статтю респондентів
Джерело: Rating Group

Відрізняються показники і залежно від рівня доходу. Серед забезпечених респондентів 59% заявили, що не стикалися з дискримінацією. Для порівняння, серед опитаних із середнім рівнем доходу таких було 42%, а серед респондентів із низьким доходом – 39%. Про дискримінацію через національну чи етнічну приналежність повідомили 37% респондентів із низьким рівнем доходу, 34% – із середнім та 26% забезпечених. Через українську мову на упереджене ставлення вказали 26% бідних і стільки ж респондентів із середнім доходом та 17% забезпечених.

Чоловіки дещо частіше за жінок повідомляли про дискримінацію через національну чи етнічну приналежність – 34% проти 30%, а також через українську мову – 25% проти 20%. Водночас про дискримінацію через стать заявили 4% жінок і 1% чоловіків.

Опитування Rating Group проводилося 21–25 серпня 2026 року. У ньому взяли участь 1000 українських біженців віком від 18 років, які виїхали з України до країн ЄС через повномасштабне вторгнення Росії та перебували за кордоном на момент опитування.

Раніше «Главком» писав, що 9 серпня у 22 польських містах відбулися акції проти нападів на українців, ксенофобії та дискримінації іноземців. Приводом для протестів стала серія нападів на українців, зокрема через їхнє походження та мову.

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Теги: Польща українці

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