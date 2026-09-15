Частина українців у Польщі скаржиться на дискримінацію: названо головні причини

Найчастіше українці віком 18–35 років повідомляли про упереджене ставлення через національність та українську мову

У Польщі 31% опитаних українських біженців заявили про дискримінацію за національною чи етнічною ознакою протягом останнього року, а 22% постраждали через використання української мови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати опитування Rating Group.

Водночас майже половина респондентів (49%) запевнили, що взагалі не стикалися з проявами дискримінації за кордоном.

Ще 6% опитаних заявили про дискримінацію через російську мову, 5% – через вік, 3% – через стать. Інші причини назвали 3% респондентів. По 1% опитаних вказали на сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність та релігійні погляди. Дискримінації через інвалідність або стан здоров'я не зафіксували.

Результати соціологічного опитування «Rating Group» про досвід стикання з дискримінацією за різними ознаками впродовж останніх 12 місяців Джерело: Rating Group

Водночас результати помітно відрізняються залежно від віку респондентів. Серед українців віком 18–35 років 42% повідомили про дискримінацію через національну чи етнічну приналежність. У групі 36–50 років цей показник становив 25%, а серед людей віком від 51 року – 16%.

Про упереджене ставлення через українську мову заявили 29% молодих респондентів, 16% людей віком 36–50 років та 12% старших за 51 рік.

Натомість у старшій віковій групі частіше за інші категорії говорили про дискримінацію через вік – 10% проти 3% серед молоді та 2% серед респондентів віком 36–50 років.

Результати соціологічного опитування «Rating Group» щодо досвіду дискримінації за різними ознаками, розбиті за віком, рівнем доходу та статтю респондентів Джерело: Rating Group

Відрізняються показники і залежно від рівня доходу. Серед забезпечених респондентів 59% заявили, що не стикалися з дискримінацією. Для порівняння, серед опитаних із середнім рівнем доходу таких було 42%, а серед респондентів із низьким доходом – 39%. Про дискримінацію через національну чи етнічну приналежність повідомили 37% респондентів із низьким рівнем доходу, 34% – із середнім та 26% забезпечених. Через українську мову на упереджене ставлення вказали 26% бідних і стільки ж респондентів із середнім доходом та 17% забезпечених.

Чоловіки дещо частіше за жінок повідомляли про дискримінацію через національну чи етнічну приналежність – 34% проти 30%, а також через українську мову – 25% проти 20%. Водночас про дискримінацію через стать заявили 4% жінок і 1% чоловіків.

Опитування Rating Group проводилося 21–25 серпня 2026 року. У ньому взяли участь 1000 українських біженців віком від 18 років, які виїхали з України до країн ЄС через повномасштабне вторгнення Росії та перебували за кордоном на момент опитування.

Раніше «Главком» писав, що 9 серпня у 22 польських містах відбулися акції проти нападів на українців, ксенофобії та дискримінації іноземців. Приводом для протестів стала серія нападів на українців, зокрема через їхнє походження та мову.