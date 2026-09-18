Навроцький заговорив про втрату територій та звернувся до поляків

Президент Польщі заявив, що країна може втратити територію, однак поляки ніколи не віддадуть свою Батьківщ

Президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до співвітчизників із заявою про єдність нації та можливість втрати територій. Виступ польського лідера відбувся у місті Влодава на сході країни неподалік кордону з Білоруссю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Польщі.

«Ми – народ, який може втратити територію, але ніколи не втратить душу. Ми можемо віддати територію, але ніколи не віддамо нашу Батьківщину», – заявив Навроцький.

Слова польського президента прозвучали під час виступу у Влодаві, розташованій у Люблінському воєводстві на сході Польщі.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у питанні створення американської військової бази на території Польщі. За його словами, конкретне місце її розташування мають оголосити найближчим часом. Трамп пов'язав просування переговорів, зокрема, з позицією Навроцького.

До слова, сполучені Штати досягли значного прогресу у питаннях створення своєї військової бази на території Польщі, а точне місце її розташування оголосять уже незабаром.

За словами Трампа, зрушення у переговорах відбулися завдяки сміливому керівництву президента Польщі Кароля Навроцького, а поява американської бази стане важливим етапом у розвитку відносин між країнами.

Нагадаємо, влада Вільнюса підготувала план евакуації мешканців литовської столиці на випадок військової загрози або масштабної кризи. Один із трьох основних маршрутів передбачає виїзд людей до Польщі, де Підляське воєводство вже готують до можливої ролі транзитного коридору.

План передбачає три основні напрямки евакуації зі столиці. Крім маршруту до Польщі, мешканців у разі необхідності зможуть спрямовувати на північ та захід Литви. Конкретний напрямок і черговість виїзду залежатимуть від місця виникнення та масштабу загрози.

Представник Департаменту цивільної оборони Вільнюського міського самоврядування Жигімантас Соловйовас повідомив, що оновлений план евакуації влада представила ще рік тому.