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«Вражає життєрадісністю». 100-річна пенсіонерка із Чернігівщини назвала секрет довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Марфа Науменко відзначила 100-річчя
фото: Сновська міська рада Чернігівська область/Facebook

100-річна довгожителька має сімох онуків, сімох правнуків та трьох праправнуків

На Чернігівщині місцева мешканка Сновської громади Марфа Науменко відзначила ювілей. Жінці виповнилося 100 років. З нагоди свого дня народження вона поділилася секретом довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Сновської міської ради Чернігівської області.

Марфа Науменко народилася в селі Тихоновичі на Чернігівщині. Зі своїм чоловіком вона виховувала трьох дітей: старшого прийомного сина Володимира, сина Василя та доньку Надію. У 2006 році чоловік пенсіонерки пішов із життя. Нині жінка має сімох онуків, сімох правнуків та трьох праправнуків.

«Все своє життя жінка присвятила невтомній праці в колгоспі, де доглядала овець та телят. За сумлінну роботу та високі показники її ім’я було занесене на Дошку пошани. До осені 2025 року старійшина роду жила сама в рідній Єньковій Рудні, а нині перебуває під надійною опікою доньки в селі Сновське», – розповіли в громаді.

100-річна пенсіонерка із Чернігівщини назвала секрет довголіття
100-річна пенсіонерка із Чернігівщини назвала секрет довголіття
фото: Сновська міська рада Чернігівська область/Facebook

У свої 100 років жінка почувається добре, має гарну пам’ять, однак погано чує. «Довгожителька вражає своєю життєрадісністю. Вона при добрій пам’яті та здоров’ї, хоч і трошки недочуває. Важко повірити, але ще кілька років тому ця неймовірна жінка самостійно шила на швейній машині, та й зараз виходить подивитися на город, погодувати курей», – йдеться в повідомленні.

Марфа Науменко відзначила ювілей, їй виповнилося 100 років
Марфа Науменко відзначила ювілей, їй виповнилося 100 років
фото: Сновська міська рада Чернігівська область/Facebook

Секрет довголіття 100-річної українки криється в постійному русі. Саме активність допомагає жінці мати гарне здоров’я та жити довге життя. «Попри поважний вік, серце Марфи Потапівни болить за рідну Україну. Вона добре знає, що нині триває війна, тому найголовніше її побажання для всіх нас – щоб вона якнайшвидше закінчилася перемогою!» – додали в громаді.

Нагадаємо, Нелл Хайнс торік, яка у грудні відсвяткувала 109-річчя та має 55 правнуків у день свого народження розповіла про секрети довголіття. Нелл Хайнс є старшою за незалежну Ірландію, за своє життя вона застала правління п’яти британських монархів, десятьох Пап Римських і двадцятьох президентів США. 

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Теги: здоров'я Чернігівщина поради довголіття

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«Вражає життєрадісністю». 100-річна пенсіонерка із Чернігівщини назвала секрет довголіття
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