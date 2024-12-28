Аеропорт Казані раптово припинив роботу
Причина зупинки авіарейсів в Казані – безпекова ситуація
Зранку 28 грудня Росавіація повідомила, що в аеропорті Казані введено тимчасові обмеження. Про це передають російські ЗМІ.
Аеропорт не приймає та не відправляє рейси.
«Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден з 06:00 (за московським часом) тимчасові обмеження введено на роботу аеропорту Казань», – повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.
Нагадаємо, Воронезьку та Білгородську області РФ у ніч проти 28 грудня атакували безпілотники.
У Воронезькій області через атаку затримуються потяги. Там начебто було знищено понад 10 безпілотників.
До слова, триває 1039-й день війни. Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Коментарі — 0