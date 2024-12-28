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Аеропорт Казані раптово припинив роботу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Аеропорт Казані раптово припинив роботу
Повітряні судна не курсують з 6:00
фото з відкритих джерел

Причина зупинки авіарейсів в Казані – безпекова ситуація

Зранку 28 грудня Росавіація повідомила, що в аеропорті Казані введено тимчасові обмеження. Про це передають російські ЗМІ.

Аеропорт не приймає та не відправляє рейси.

«Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден з 06:00 (за московським часом) тимчасові обмеження введено на роботу аеропорту Казань», – повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.

Нагадаємо, Воронезьку та Білгородську області РФ у ніч проти 28 грудня атакували безпілотники

У Воронезькій області через атаку затримуються потяги. Там начебто було знищено понад 10 безпілотників.

До слова, триває 1039-й день війни. Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: росія аеропорт безпілотник обмеження

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