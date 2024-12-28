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Затримано поїзди, є поранені: губернатори двох областей РФ поскаржилися на атаку дронів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Затримано поїзди, є поранені: губернатори двох областей РФ поскаржилися на атаку дронів
Чергова неспокійна ніч в РФ
фото з відкритих джерел

Село на Білгородщині залишилося без світла, у Воронезькій області затримано рух поїздів

Воронезьку та Білгородську області РФ у ніч проти 28 грудня атакували безпілотники. Про це повідомили губернатори Воронезької та Білгородської областей Олександр Гусєв та В'ячеслав Гладков.

Білгородщина

Губернатор Білгородської області розповів, що під атаку БПЛА потрапив Червоногвардійський район.

За його словами, один з дронів ударив по селі Верхососна, й внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередачі, село тимчасово залишається без світла. Губернатор додав, що аварійні бригади займаються відновленням електрики.

Крім того, розповів російський чиновник, у селі Палатове внаслідок детонації безпілотника дві людини отримали поранення й були госпіталізовані.

«У селі у трьох житлових будинках вибиті вікна та посічені фасади», – додав Гладков.

Чиновник покладає на Україну відповідальність за даний повітряний удар.

Воронезька область

За словами Гусєва, у регіоні в одному з районів під час падіння уламків безпілотника виник обрив контактної мережі на залізниці, внаслідок чого затримано поїзди.

«До усунення наслідків зараз затриманий один поїзд, також очікуються затримки низки інших», – зазначив він.

Гусєв стверджує, що у передмісті Воронежа та в кількох районах області начебто було знищено понад 10 безпілотників.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає. Для прискорення ліквідації наслідків створено спеціальний штаб Південно-Східної залізниці. Небезпека атаки БПЛА у Воронезькій області зберігається», – заявив очільник Воронезької області.

Нагадаємо, губернатор Білгородської області РФ Вячеслав Гладков заявив про атаку дронів на область і знеструмлення шести населених пунктів. Про це він написав у Telegram у ніч на 26 грудня.

Окрім того, у ніч на 22 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу в селищі Стальной конь Орловської області. 

А 21 грудня у російських містах Казань та Ростов лунали вибухи.

До слова, 21 грудня зранку у російському місті Казань внаслідок атаки безпілотників було запроваджено план «Ковьор». Аеропорт закрили на прийом та відправку рейсів. Також через роботу російських РЕБ дрони влучили в кілька багатоповерхівок.

Також 19 грудня Ростовська область відбивалася від дронів: під удар потрапив нафтозавод.

Раніше в Ростовській області також працювали сили й засоби протиповітряної оборони. За словами виконувача обов'язків губернатора регіону Юрія Слюсаря, сили ППО начебто збили 10 ракет. Згодом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Ростовській області ракетної атаки зазнав «Комбінат Кам'янський» – одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет. 

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Теги: чиновник аеропорт Telegram небезпека поранення росія дрон війна окупанти ворог Білгород

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