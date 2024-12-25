Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Морські дрони СБУ «тримають на плаву» українську економіку

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Морський дрон Sea Baby
фото: СБУ

Морський коридор і українська економіка

В кінці року прийнято підводити підсумки. В тому числі і економічні. Один з найголовніших показників для української економіки – можливість стабільного експорту. Так щоб у великих обсягах, і так, щоб жодні оплачені москвою фермери у третіх країнах не могли на цей експорт впливати. Забезпечити такий рівень експорту здатні тільки порти. Тому статистика, яку нещодавно оприлюднили стосовно їх роботи, ключова для всієї економіки.

Отже, в грудні стало відомо, що українські морські порти вже обробили вантажів на 70% більше, ніж торік. Все це завдяки функціонуванню морського коридору, безпеку якого забезпечують морські дрони СБУ. Без коридору держава не могла б експортувати продукцію через свої порти, що б зупинило багато заводів та аграрних виробництв. Тому не буде перебільшенням сказати, що саме морські дрони Служби допомагають  «тримати на плаву» українську економіку.

Вкрай важливо і те, що Україна сама контролює свій експорт та імпорт та не залежить від інших країн. Крім того, шлях, який забезпечують морські дрони, дозволяє транспортувати не лише агропродукцію, як це було за часів існування «Зернової угоди» з кремлем, а й інші вантажі. Наприклад тепер наша держава може експортувати рудні вантажі, обсяг яких зріс до 16,7 млн т порівняно із 3,2 млн т у 2023 році. Можу гарантувати: не було б морського коридору, в Україні б стала вся залізорудна і металургійна промисловість.

Загалом, морські дрони кардинально змінили ситуацію на Чорному морі – Росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію. Всі військові кораблі противника знаходяться під прицілом дронів, а тому не можуть зупинити роботу нашого морського коридору. Відзначу, що завдяки постійній розробці і вдосконаленню нових видів зброї, підлеглі Малюка завжди на крок попереду. Як тільки росіяни думають, що пристосувались до тактики Служби і морських дронів, слідує новий, несподіваний удар, до якого ворог не підготовлений. Нагадаю, нещодавно Служба вперше вразила морськими дронамивертольоти і літаки московитів.

Очевидно, що в умовах війни проблем у вітчизняної економіки більше ніж достатньо. Високі ризики суттєво ускладнюють як поточну роботу, так і стратегічне планування. Та в той же час, слід розуміти і ті небезпеки, які змогла оминути Україна. Стабільна робота морського коридору – ключовий фактор нашої економічної стабільності.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія експорт імпорт промисловість військові Україна ворог росіяни СБУ Чорне море Азовське море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін знову пригрозив Україні
Путін: Готові до експерименту вдарити по Києву «Орєшніком»
19 грудня, 12:39
Кіт Келлог вважає, що РФ використовує проти України таку ж тактику, як під час Другої світової війни
Київ та Москва готові до переговорів – спецпредставник Трампа з питань України
18 грудня, 21:37
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг у Києві
У Київ прибула глава МЗС Австралії
18 грудня, 11:47
Пропозицію щодо запрошення Малюка та Хоменка у Раду вніс народний депутат Роман Костенко
Рада викликає голову СБУ та першого заступника Генпрокурора на засідання
17 грудня, 13:34
За борги окупанти накладатимуть арешти на житло та конфісковуватимуть його
В окупованому Мелітополі росіяни відбиратимуть житло через вигадані борги за комуналку
15 грудня, 04:44
Графіки відключення світла на 11 грудня: дані від «Укренерго»
Графіки відключення світла на 11 грудня: дані від «Укренерго»
10 грудня, 18:45
Федір Андрощук залишився за кордоном
Директор музею історії України поїхав у відрядження за кордон і не повернувся
5 грудня, 15:11
Уже за перші пів дня роботи «єПідтримки» мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату
Зеленський привітав старт зимової «єПідтримки» та анонсував нові програми
1 грудня, 16:59
Сили сирійської опозиції проводять військову операцію проти режиму Асада
Ердоган виграє у Путіна сирійську партію. Погана та хороша новина для України
30 листопада, 07:55

Олексій Голобуцький

Морські дрони СБУ «тримають на плаву» українську економіку
Морські дрони СБУ «тримають на плаву» українську економіку
Путіну здається, що він легко обіграє Трампа
Путіну здається, що він легко обіграє Трампа
Справедливий призов – місія нездійсненна? Досвід США
Справедливий призов – місія нездійсненна? Досвід США
Як Бойко став інструментом Кремля для маніпуляцій в Україні
Як Бойко став інструментом Кремля для маніпуляцій в Україні
«Спали ФСБшника». СБУ ламає російську схему вербування підлітків
«Спали ФСБшника». СБУ ламає російську схему вербування підлітків
Чи є «Орешнік» найстрашнішою зброєю РФ?
Чи є «Орешнік» найстрашнішою зброєю РФ?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
49K
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
48K
Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
31K
Влада Вінниччини придумала, куди сховати скандальний МСЕК, який тепер підлягає ліквідації
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони

Новини

Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Сьогодні, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua