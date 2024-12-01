Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
Тривогу оголосили через ворожі дрони
фото: glavcom

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

У столиці та Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях оголошена повітряна тривога.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Загрозу атаки оголошено через ворожий ударний БпЛА. 

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці.

Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна.

Інформації щодо постраждалих ще немає.

Додамо, що у ніч на 28 листопада у Києві була одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни – вона сумарно тривала девʼять з половиною годин.

Тоді під масованим ударом опинилась українська енергетика. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК Укренерго терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.

 

Читайте також:

Теги: окупанти Київ війна безпілотник тривога системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ввибухонебезпечні предмети в спеціальному піротехнічному автомобілі транспортували для подальшого знищення
Піротехніки показали елементи ракети, якою росіяни атакували Одесу
1 листопада, 19:22
Герман Сметанін розповів про співпрацю української та бельгійської компанії
Бельгійська та українська оборонні компанії уклали меморандум: що це означає
2 листопада, 12:55
За словами очільника Кремля, РФ «публічно попереджатиме про атаки» ракетами «Орєшнік» по Україні
Путін заявив, що «попереджатиме» українців про застосування ракет середньої дальності
21 листопада, 20:50
Удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру, ордер на арешт Нетаньягу. Головне за 21 листопада
Удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру, ордер на арешт Нетаньягу. Головне за 21 листопада
21 листопада, 21:00
Польща заявила про черговий етап ескалації Росією війни в Україні
Польща заявила про черговий етап ескалації Росією війни в Україні
21 листопада, 23:18
За словами президента, українські військові потребують далекобійних рішень від партнерів – від США, від Британії, від Німеччини; це те, що життєво необхідно
ЗСУ стримують на Курщині 50-тисячну армію РФ: Зеленський звернувся до партнерів
11 листопада, 20:25
Росіянин разом зі спільниками здійснили понад тисячу кібератак на комп’ютерні системи американських установ
Південна Корея екстрадувала до США росіянина: у чому звинувачують чоловіка
19 листопада, 08:35
Росія знову атакувала Україну
РФ атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою – Повітряні сили
21 листопада, 09:54
Шольц назвав «російською рулеткою» передання Україні ракет Taurus
Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні
Вчора, 17:35

Новини

У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено будинок
Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено будинок
1 грудня у центрі Києва буде обмежено рух транспорту
1 грудня у центрі Києва буде обмежено рух транспорту
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
У Києві сталася смертельна ДТП (відео)
У Києві різко погіршилася якість повітря
У Києві різко погіршилася якість повітря
У Києві стався машстабний витік на водопровідній мережі, рух транспорту обмежено
У Києві стався машстабний витік на водопровідній мережі, рух транспорту обмежено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 грудня: ситуація на фронті
70K
Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 грудня 2024
22K
Крадії масово достроково виходять із українських в’язниць. Нардеп пояснив, що відбувається
13K
Відома лікарка спрогнозувала, через скільки років зникнуть українці

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Вчора, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua