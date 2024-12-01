У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

У столиці та Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях оголошена повітряна тривога.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Загрозу атаки оголошено через ворожий ударний БпЛА.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці.

Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна.

Інформації щодо постраждалих ще немає.

Додамо, що у ніч на 28 листопада у Києві була одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни – вона сумарно тривала девʼять з половиною годин.

Тоді під масованим ударом опинилась українська енергетика. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК Укренерго терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.