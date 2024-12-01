У Києві та кількох областях оголошена повітряна тривога
Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!
У столиці та Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях оголошена повітряна тривога.
Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!
Загрозу атаки оголошено через ворожий ударний БпЛА.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці.
Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна.
Інформації щодо постраждалих ще немає.
Додамо, що у ніч на 28 листопада у Києві була одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни – вона сумарно тривала девʼять з половиною годин.
Тоді під масованим ударом опинилась українська енергетика. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК Укренерго терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.
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