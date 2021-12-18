Американця ув'язнили на п'ять років за штурм Капітолія

Мешканець штату Флорида отримав найдовший термін за штурм Капітолія

Мешканець штату Флорида, який 6 січня напав на поліцію під час штурму Капітолія США з вогнегасником, був засуджений до понад п’яти років за ґратами, що наразі є найдовшим терміном ув’язнення для учасників штурму. Про це повідомляє CNN.

Роберт Скотт Палмер став першим засудженим за напад на офіцера поліції з використанням «небезпечної зброї». Його 63-місячний термін ув'язнення може стати прецедентом для понад 140 інших осіб, яким висунено подібні звинувачення.

Палмер був першим, кого вдалося ідентифікувати слідству серед учасників штурму які встановили його особу за допомогою наявних фото та відеоматеріалів.

Згідно з вердиктом, Палмер розпилив вміст вогнегасника на кордон поліції та двічі кидав вже порожню каністру у офіцера.

Як відомо, мешканець міста Мілл-Веллі, Каліфорнія, Еван Нойман, якого звинувачують у нападі на американську поліцію та участь у штурмі Капітолію 6 січня, може переховуватися в Білорусі.

Нагадаємо, Апеляційний суд округу Колумбія тимчасово задовольнив вимогу юристів експрезидента США Дональда Трампа й призупинив процес видачі архівних документів слідчій комісії в Конгресі США, яка розслідує трагічні події 6 січня.

Крім того, Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію.

Нагадаємо, у липні в США оголосили вирок прихильнику 45-го президента Дональда Трампа, який одним із перших штурмував Капітолій 6 січня цього року. Чоловіка позбавлять волі на вісім місяців.

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