Трамп добився тимчасового блокування видачі архівів щодо штурму Капітолію

Рішення прийнято до завершення розгляду аргументів в апеляційному суді обох сторін

Апеляційний суд округу Колумбія тимчасово задовольнив вимогу юристів експрезидента США Дональда Трампа й призупинив процес видачі архівних документів слідчій комісії в Конгресі США, яка розслідує трагічні події 6 січня. Про це повідомляє USA Today.

«Колегія із трьох суддів федерального апеляційного суду погодилася в четвер тимчасово заблокувати оприлюднення документів адміністрації експрезидента Дональда Трампа на запит слідчої комісії Палати представників, яка розслідує штурм Капітолію 6 січня цього року», – зазначається в повідомленні.

Згідно із запитом, Національне управління архівів та записів США мало надати конгресменам документи до 18:00 п'ятниці. Однак адвокати експрезидента США намагаються заблокувати доступ слідчого комітету до паперів.

Рішення про тимчасове заблокування документів прийнято до завершення розгляду аргументів в апеляційному суді обох сторін. Так, команда Трампа має надати письмові аргументи по справі 16 листопада. Інша сторона, Палата представників і Нацархівів, мають надати відповідь 22 листопада. Усні аргументи призначені на 30 листопада.

Як відомо, на Капітолій було вчинено напад 6 січня 2021 року. Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники тодішнього президента Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

Унаслідок сутичок загинули чотири людини.

Згодом семеро поліцейських, які охороняли будівлю Капітолію 6 січня, подали позов проти колишнього президента США Дональда Трампа і ще низки осіб.

Крім того, Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію.

Нагадаємо, у липні в США оголосили вирок прихильнику 45-го президента Дональда Трампа, який одним із перших штурмував Капітолій 6 січня цього року. Чоловіка позбавлять волі на вісім місяців.

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