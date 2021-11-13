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    Трамп добився тимчасового блокування видачі архівів щодо штурму Капітолію

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    Адвокати Трампа хочуть намагаються заблокувати доступ слідчого комітету до паперів - Трамп добився тимчасового блокування видачі архівів щодо штурму Капітолію
    Адвокати Трампа хочуть намагаються заблокувати доступ слідчого комітету до паперів
    Фото з відкритих джерел

    Рішення прийнято до завершення розгляду аргументів в апеляційному суді обох сторін

    Апеляційний суд округу Колумбія тимчасово задовольнив вимогу юристів експрезидента США Дональда Трампа й призупинив процес видачі архівних документів слідчій комісії в Конгресі США, яка розслідує трагічні події 6 січня. Про це повідомляє USA Today.

    «Колегія із трьох суддів федерального апеляційного суду погодилася в четвер тимчасово заблокувати оприлюднення документів адміністрації експрезидента Дональда Трампа на запит слідчої комісії Палати представників, яка розслідує штурм Капітолію 6 січня цього року», – зазначається в повідомленні.

    Згідно із запитом, Національне управління архівів та записів США мало надати конгресменам документи до 18:00 п'ятниці. Однак адвокати експрезидента США намагаються заблокувати доступ слідчого комітету до паперів.

    Рішення про тимчасове заблокування документів прийнято до завершення розгляду аргументів в апеляційному суді обох сторін. Так, команда Трампа має надати письмові аргументи по справі 16 листопада. Інша сторона, Палата представників і Нацархівів, мають надати відповідь 22 листопада. Усні аргументи призначені на 30 листопада.

    Як відомо, на Капітолій було вчинено напад 6 січня 2021 року. Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники тодішнього президента Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

    Унаслідок сутичок загинули чотири людини.

    Згодом семеро поліцейських, які охороняли будівлю Капітолію 6 січня, подали позов проти колишнього президента США Дональда Трампа і ще низки осіб.

    Крім того, Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію.

    Нагадаємо, у липні в США оголосили вирок прихильнику 45-го президента Дональда Трампа, який одним із перших штурмував Капітолій 6 січня цього року. Чоловіка позбавлять волі на вісім місяців.

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    Теги: суд США Дональд Трамп документи
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    Трамп добився тимчасового блокування видачі архівів щодо штурму Капітолію