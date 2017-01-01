Американка отримала рахунок за електрику на $284 млрд

Жителька Пенсильванії була шокована отриманим рахунком за електроенергію

Жінці в американському штаті Пенсильванія прийшов приголомшливий рахунок за електрику на 284 мільярди доларів. Утім, врешті з'ясувалося, що це помилка. За словами Мері Гороманскі, в рахунку було сказано, що сплатити треба до листопада 2018 року. «У мене очі на лоба полізли, - розповіла вона виданню Erie Times-News. - Річ у тім, що я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жителька Пенсильванії була шокована отриманим рахунком за електроенергію

Жінці в американському штаті Пенсильванія прийшов приголомшливий рахунок за електрику на 284 мільярди доларів. Утім, врешті з'ясувалося, що це помилка.

За словами Мері Гороманскі, в рахунку було сказано, що сплатити треба до листопада 2018 року.

«У мене очі на лоба полізли, - розповіла вона виданню Erie Times-News. - Річ у тім, що я повісила різдвяні гірлянди, тож подумала - може, зробила щось не так?».

Постачальник електрики згодом повідомив, що насправді йшлося про 284 долари 46 центів.

За словами речника компанії, вони не знають, як сталася ця помилка.

«Я навіть не пам'ятаю, чи колись бачив рахунок на мільярди доларів», - сказав Марк Дурбін Erie Times-News.

«Ми цінуємо, що клієнтка звернулася до нас з приводу цієї помилки», - додав він.

Джерело: ВВС Україна