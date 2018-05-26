Американські новинні сайти наразилися на блокування через нові правила ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейська комісія наполягла на тому, що не несе відповідальності за «падіння» деяких американських сайтів

У п’ятницю після набуття чинності нових правил ЄС щодо захисту персональних даних декілька новинних американських сайтів стали недоступними для європейських користувачів. Про це повідомляє AFP.

Американські газети, які належать групі Tronc, раніше відомій як Tribune Publishing, заявили, що станом на ранок п’ятниці вони виявились заблокованими для європейців.

«На жаль, наш сайт у цей час недоступний в більшості європейських країн», - йшлося в повідомленнях, опублікованих великими американськими виданнями LA Times, Chicago Tribune, New York Daily News, Baltimore Sun і Orlando Sentinel.

Місцеві американські газети, що належать Lee Enterprises, зокрема St. Louis Post Dispatch і Arizona Daily Sun, також були недоступними.

Європейська комісія наполягла на тому, що не несе відповідальності за «падіння» деяких американських сайтів, заявивши, що вона «пишається тим, що встановлює високі стандарти захисту даних» для 500 мільйонів громадян ЄС.

«Ми бачили повідомлення в пресі, але комісія не коментує політику окремих компаній в плані надання послуг в ЄС», - сказав представник ЄК в коментарі електронною поштою агентству AFP.

«Ми очікуємо, що всі компанії в повній мірі будуть дотримуватися Загальних правил захисту даних», - додали у Європейській комісії.

В Європейському Союзі 25 травня набули чинності нові правила щодо захисту даних – Загальний регламент захисту даних (GDPR). Він дає громадянам ЄС більше прав щодо того, як використовується їхня особиста інформація.

Тепер усі громадяни ЄС мають право бачити, яку інформацію компанії мають про них, і можуть вимагати видалити цю інформацію. Компанії, що працюють в ЄС, повинні отримати чітку згоду на збір особистої інформації, інакше їм загрожують великі штрафи.

Джерело: Європейська правда