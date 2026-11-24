Міністерство оборони США веде переговори з американськими автовиробниками General Motors і Ford про їхнє залучення до масового виробництва військових безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Пентагон прагне використати виробничі потужності та розвинені ланцюги постачання автомобільних компаній для нарощування випуску розвідувальних та ударних безпілотників.

Один із варіантів співпраці передбачає, що автовиробники постачатимуть комплектувальні для підприємств, які вже спеціалізуються на виробництві дронів, а не виготовлятимуть готові безпілотні системи.

Зокрема, General Motors розглядає можливість виробництва двигунів для безпілотників. Представники Пентагону також обговорювали перспективи співпраці з Ford, канадським виробником автомобільних компонентів Magna International та іншими промисловими компаніями.

Наразі переговори перебувають на початковому етапі, жодних угод сторони не уклали. Водночас керівники автомобільних компаній по-різному оцінюють перспективи виходу на оборонний ринок.

Протягом найближчих років Пентагон планує закупити мільйони безпілотників. Однак більшість американських виробників дронів є відносно невеликими компаніями, виробничих потужностей яких недостатньо для задоволення очікуваного попиту військових.

Вашингтон також прагне скоротити залежність від комплектувальних китайського виробництва. Китай понад десять років домінує на світовому ринку безпілотників.

Водночас залучення автовиробників до оборонної промисловості супроводжується низкою труднощів. Серед них – питання прибутковості, непередбачуваність військових контрактів, репутаційні ризики та невизначеність із фінансуванням з боку Конгресу.

Пентагон оцінює потенційний обсяг ринку військових безпілотників у $20–30 млрд на рік. Для заохочення великих промислових компаній до співпраці американське військове відомство розглядає можливість укладення масштабних контрактів.

Нагадаємо, раніше Пентагон визнав значне відставання США від України у виробництві безпілотників. Глава американського військового відомства Піт Гегсет заявив, що адміністрація Дональда Трампа планує інвестувати $56 млрд у розвиток безпілотних технологій.