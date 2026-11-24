Британська розвідка попередила про загрозу російських диверсій проти компаній, які надають військову допомогу Україні

Уряд Великої Британії попередив компанії та організації, які надають допомогу Силам оборони України, про загрозу російських диверсій. Потенційними цілями можуть стати підприємства, які постачають компоненти озброєння, військове обладнання або забезпечують логістичну підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Відповідне попередження спільно оприлюднили Міністерство оборони Великої Британії та Національне управління з питань захисту (NPSA), яке є підрозділом британської контррозвідки MI5.

Британські відомства закликали компанії «діяти зараз, щоб зменшити можливості для ворожих суб’єктів ідентифікувати організацію чи співробітників як цілі, провести розвідку та здійснити напади на людей, об’єкти чи операції».

У попередженні зазначається, що протягом останніх місяців почастішали спроби Росії здійснювати диверсії проти європейських об’єктів, пов’язаних з оборонною промисловістю. Зокрема, характерною рисою такої діяльності є залучення посередників для організації підпалів.

За оцінкою британських відомств, Москва намагається підірвати міжнародну підтримку України. Окрім безпосередніх диверсій, російська сторона може вдаватися до залякування співробітників підприємств, шпигунства та інформаційних операцій.

«Якщо ваша організація підтримує військові закупівлі або постачає обладнання збройним силам України, вона може стати мішенню. Це включає організації з ланцюгу постачання», – наголошується в попередженні.

Міністерство оборони Великої Британії та NPSA також розробили низку рекомендацій для підприємств, які допомагають Україні, щоб зменшити ризики російських диверсій.

Зокрема, компаніям рекомендували обмежити поширення зайвої інформації у відкритому доступі та приділяти особливу увагу безпеці під час комунікацій і діяльності в інтернеті.

Керівництву підприємств також порадили навчити співробітників розпізнавати ознаки ворожої розвідувальної діяльності, дотримуватися правил особистої безпеки та своєчасно повідомляти про підозрілі інциденти.

Окрему увагу британські відомства приділили фізичному захисту підприємств. Організаціям рекомендували забезпечити охорону найважливіших активів, регулярно переглядати записи камер відеоспостереження, посилити контроль доступу до об’єктів та відпрацювати процедури реагування на підозрілу діяльність.

Нагадаємо, що Росія розпочала нову хвилю диверсій на європейських оборонних підприємствах, причому Кремль навмисно намагається не переходити межу, яка могла б стати підставою для застосування статті 5 НАТО.