Росія прагне розмістити ядерну зброю в космосі для посилення тиску на Захід

Росія прагне розмістити в космосі ядерну протисупутникову зброю, щоб посилити тиск на партнерів України під час переговорів. Таку думку висловив голова комітету Бундестагу з нагляду за розвідкою Марк Генріхманн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Handelsblatt.

За словами німецького депутата, Москва намагається продемонструвати Заходу готовність діяти безжально задля досягнення своїх цілей.

«Кремль навмисно залучає космос до своєї стратегії залякування та шантажу, – наголосив політик. – Ми не повинні піддаватися цьому».

Генріхманн зазначив, що розробка Росією такого озброєння не стала відкриттям для західних країн. Водночас, на його думку, це свідчить про подальший напрямок розвитку політики Кремля.

Німецький депутат також застеріг, що наслідки застосування російської ядерної зброї в космосі не обмежуватимуться країнами Заходу. Під загрозою опиниться супутникова інфраструктура інших держав, незалежно від їхньої позиції стосовно війни в Україні.

«Ядерна протисупутникова зброя уразила б не лише західні апарати, а й супутники всіх країн світу. Ніхто не може бути зацікавлений у цьому», – заявив Генріхманн.

Нагадаємо, за даними західних розвідок, Росія готується до кінця 2026 року вивести в космос супутник із ядерною боєголовкою. У разі ядерного вибуху на орбіті під загрозою можуть опинитися тисячі супутників, а також системи зв’язку, навігації та енергетична інфраструктура.