Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що війна Росії проти України наступного року може досягти переломного моменту, який зрештою призведе до поразки Москви. Водночас такий розвиток подій залежатиме від здатності України зберегти військову та економічну стійкість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю латвійського лідера агентству Reuters.

«Якщо ми побачимо, що Україна вистоїть у військовому та економічному плані, – а я впевнений, що Україна вистоїть, – тоді переломний момент може настати наступного року, наступної весни, наступного літа», – сказав президент Латвії.

За словами Рінкевичса, Україна наразі зіткнулася з «ідеальним штормом» – суворою зимою, посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру та ударами по цивільних об’єктах. Однак латвійський лідер наголосив, що Україна неодноразово демонструвала свою стійкість, а Європа готова продовжувати надавати їй військову, фінансову та інфраструктурну допомогу.

Серед чинників, які можуть сприяти перелому у війні, Рінкевичс виокремив погіршення економічної ситуації в Росії та посилення міжнародного тиску на Кремль.

Зокрема, президент Латвії звернув увагу на те, що наслідки російської агресії дедалі більше зачіпають інтереси держав за межами Європи. Як приклад він навів атаки, внаслідок яких загинули індійські моряки або були уражені судна з Філіппін та інших країн.

«Кількість країн, які чинять тиск, зростає, тож переломний момент може настати навесні або влітку наступного року», – наголосив Рінкевичс.

Водночас латвійський лідер висловив сумнів у тому, що Москва справді зацікавлена у завершенні війни. На його думку, Кремль, імовірно, розглядає чергові переговори про припинення вогню як відволікальний маневр, який дозволить Росії продовжувати вторгнення в Україну.

Рінкевичс також висловив занепокоєння через посилення гібридних дій проти європейських держав, які, ймовірно, пов’язані з Москвою. Йдеться, зокрема, про порушення повітряного простору, кібератаки та диверсії.

За оцінкою президента Латвії, Росія наразі обережно уникає перетину порогу, який міг би спричинити застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону. Водночас готовність Москви ризикувати поступово зростає.

Латвійський лідер додав, що європейські спецслужби покращують координацію та обмін розвідувальними даними, завдяки чому в окремих випадках вдається запобігати атакам.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов оцінив можливість завершення війни до 1 січня 2027 року. За його словами, реалізація такого сценарію залежить від багатьох чинників, однак завершення бойових дій у зазначений термін було б дивом.