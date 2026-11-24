Україна та Норвегія спільно розробили систему протиповітряної оборони «Десна», призначену для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від російських безпілотників та інших повітряних загроз. Комплекси вже перебувають в експлуатації в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на норвезьку оборонну компанію Kongsberg.

Розробку здійснили за участю норвезької компанії Kongsberg, українського оборонного підприємства та за підтримки урядів обох країн. Назву система отримала на честь української річки Десна.

Однією з головних переваг комплексу є використання відносно дешевих ракет вітчизняного виробництва, які можна виготовляти у великих кількостях. «Десна» покликана доповнити системи NASAMS, які експлуатуються в Україні з 2022 року.

Комплекс поєднує українські оборонні розробки із норвезькими технологіями. Назву українського підприємства, яке брало участь у створенні системи, компанія Kongsberg не розкрила.

За словами міністра оборони Норвегії Торе Сандвіка, протягом останніх місяців Осло придбало та передало Україні кілька таких комплексів.

Як повідомило Міністерство оборони Норвегії, наразі уряд країни працює над розширенням спільного проєкту, щоб забезпечити протиповітряний захист більшої частини території України.

Сандвік наголосив, що на міжнародному ринку спостерігається дефіцит зенітних ракет через надзвичайно високий попит. Використання дешевших українських ракет має допомогти протидіяти російським повітряним атакам.

Перспективи розширення виробництва та застосування комплексів сторони обговорили під час зустрічі міністрів оборони України та Норвегії в Осло.

До слова, міністр оборони України Євгеній Хмара провів в Осло зустріч із норвезьким колегою Торе Сандвіком. Сторони обговорили постачання Україні додаткових бойових літаків і боєприпасів, посилення протиповітряної оборони та розвиток спільного оборонного виробництва.