Путін поскаржився на Україну через продовження атак на російські НПЗ

Російський диктатор Володимир Путін заявив про неминучість відповіді на українські удари по об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ. Відповідну заяву очільник Кремля зробив під час наради з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки. Прр це повідомляє «Главком».

Путін поскаржився, що Україна продовжує атакувати російські енергетичні об’єкти, попри заклики президента США Дональда Трампа. За словами російського диктатора, відповідні дії РФ на удари Збройних сил України по об’єктах паливно-енергетичного комплексу неминучі, і «про це всі мають знати».

Водночас очільник Кремля запевнив, що українські атаки нібито не здатні завдати критичної шкоди Росії. Попри це, Путін зажадав посилити захист об’єктів паливно-енергетичного комплексу країни.

Головним завданням на внутрішньому паливному ринку російський диктатор назвав забезпечення стабільності постачання пального. Він також наголосив на необхідності оперативно реагувати на зміни співвідношення попиту та пропозиції бензину на всій території РФ.

Путін стверджує, що російській владі нібито вдалося зберегти стабільність внутрішнього паливного ринку, а ціни на бензин після досягнення пікових значень стабілізувалися.

Крім того, очільник Кремля пригрозив європейським країнам наслідками спроб обмежити постачання російського пального на зовнішні ринки. За його словами, Москва має намір розширювати ринки збуту своїх енергоресурсів та приділяти особливу увагу розвитку нафтопереробної й нафтохімічної промисловості на сході Росії.

Путін також заявив, що РФ продовжуватиме співпрацю в енергетичній сфері з країнами, які Кремль вважає передбачуваними та відповідальними партнерами.

Нагадаємо, від початку листопада 2026 року безпілотники атакували щонайменше 14 російських нафтопереробних заводів. За підрахунками Bloomberg, сукупна потужність цих підприємств перевищує 3,3 млн барелів на добу, що становить понад половину всіх нафтопереробних потужностей РФ.

Крім того, за даними Reuters, унаслідок українських атак обсяги переробки нафти в Росії скоротилися приблизно на 45% порівняно з кінцем жовтня. У низці російських регіонів загострився дефіцит бензину та дизельного пального.