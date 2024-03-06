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Аналітики пояснили, чому росіяни готові миритися з втратами літаків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Аналітики пояснили, чому росіяни готові миритися з втратами літаків
Ймовірно, окупанти готові втрачати літаки заради просування
фото: United Aircraft Corporation

Ворожі літаки Су-34 здійснюють по 100 і більше вильотів на день для нанесення бомбових ударів по українських позиціях

Російські літаки продовжують наносити відносно велику кількість авіаударів по Україні, попри те, що українські військові збили більше десятка бомбардувальників протягом останніх тижнів. Ймовірно, керівництво армії РФ змирилося з такою ситуацією, щоб підтримати темпи наступу на позиції ЗСУ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ворожі літаки Су-34 у супроводі Су-35 здійснюють по 100 і більше вильотів на день, щоб бити по Україні на відстані близько 40 кілометрів.

Іноземні ЗМІ писали, що російська тактика змінюється в бік інтенсифікації операцій у повітряному просторі, і що «агресивніша» повітряна підтримка російських сил на лінії фронту допомогла військам просунутися вперед на сході України.

«Ці повідомлення свідчать про те, що російські ВПС підтримують високий темп повітряних операцій в Україні і, можливо, готові миритися з ризиками для літаків, оскільки російське командування могло вирішити, що позитивні ефекти від таких повітряних операцій переважають витрати, пов'язані з виконанням цих місій», – йдеться у звіті. 

Аналітики зауважили, що росіяни використовували удари планерних бомб при захопленні Авдіївки і, ймовірно, намагаються повторити такий ефект для підтримки наступальних операцій, що тривають на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, з початку лютого українські бійці все частіше почали знищувати російські літаки Су-34 та Су-35. Унаслідок цього російська піхота під час наступу вже має меншу підтримку з повітря. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що РФ робить висновки після знищення своїх літаків за останні дні – ворог зменшив активність із використанням керованих авіабомб, але ці удари все ж продовжуються. 

Як повідомлялося, через масову втрату літаків РФ почала більш обережно застосовувати судна на півдні України. На цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації.

Нагадаємо, у суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів. 

Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Теги: Генштаб військові повітря ворог росіяни

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