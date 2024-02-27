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Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Війська РФ захопили Ласточкине, селище на захід від Авдіївки, станом на 26 лютого після того, як ЗСУ відступили з цього району

Російські загарбники просунулися на південь від Кремінної, та увійшли на околиці Сіверного. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Кремінної під час продовження позиційних боїв уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 26 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 лютого, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Білогорівки (на південь від Кремінної).

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Іванівки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на захід від Кремінної біля Тернів; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на захід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 26 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що загарбники незначно просунулися на північний схід від Іванівського (на захід від Бахмута).

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито просуваються до центру Іванівського зі сходу та продовжують бої на північній околиці населеного пункту. Російський блогер також розповідав, що частини російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) начебто відтіснили ЗСУ від їхніх позицій у лісовій зоні на північний захід від Іванівського.

Позиційні бої також тривали на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки та на південь від Бахмута в районі Південного.

Війська РФ захопили Ласточкине, селище на захід від Авдіївки, станом на 26 лютого після того, як ЗСУ відступили з цього району.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Бердичів, на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджував, що військам РФ під час наступальних зусиль для захоплення населеного пункту вдалося зосередити тактично вирішальну чисельність на Авдіївському напрямку шляхом поступового перекидання елементів з’єднань із напрямку Лиману в бік Авдіївки, за допомогою окремих мотострілецьких бригад та відновлення сил, які вже діють під Авдіївкою.

В ISW зазначають, що Авдіївка знаходиться в межах 10 кілометрів від міста Донецька, великого міста, яке утримується російськими військами з 2014 року, що, ймовірно, допомогло загарбникам перекинути живу силу та війська до Авдіївки через місто Донецьк, не «пропонуючи привабливих цілей для українських ударів по матеріально-технічних елементах або зосередженню сил». Машовець також зазначив, що війська РФ провели невдалу кампанію з дезінформації, спрямовану на приховування російських передислокацій під Авдіївкою, стверджуючи, що ці сили передислокуються на південь України. Він заявив, що хоча російські війська зрештою змогли розгорнути достатньо сил і засобів для захоплення Авдіївки, окупанти не змогли досягти оперативної раптовості, що призвело до того, що вони спочатку не змогли захопити Авдіївку в жовтні та листопаді 2023 року.

26 лютого позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

26 лютого на заході Донецької та сході Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, які не призвели до змін на полі бою. Позиційні бої точилися біля Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки), Гуляйполя та Марфополя (безпосередньо на південний схід від Гуляйполя).

26 лютого тривали позиційні бої поблизу Роботиного на заході Запорізької області, але на лінії фронту змін не відбулося. Російський «воєнкор» стверджував, що ситуація біля Вербового (на схід від Роботиного) спокійна, оскільки основні бої нібито перемістилися в район Роботиного, де війська РФ ведуть боротьбу через відсутність підтримки артилерією та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

26 лютого тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, зокрема під Кринками. 

Раніше повідомлялося, що російська армія продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Донецької області Орлівка. Ворог веде їх з трьох напрямків, але не має успіху. 

Теги: ЗСУ місто Авдіївка Донецьк армія окупанти ворог

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