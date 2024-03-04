Повітряні сили розповіли, як знищення літаків РФ змінило ситуацію в небі

Країна-агресорка робить висновки після знищення своїх літаків за останні дні

Кілька годин українське небо було чистим після того, як окупанти «відчули» на собі результати роботи ЗСУ

РФ робить висновки після знищення своїх літаків за останні дні – ворог зменшив активність із використанням керованих авіабомб, але ці удари все ж продовжуються. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Ситуація змінюється. Після бойової роботи зенітними керованими ракетами по російських літаках, про що сповістив командувач Повітряних сил ЗСУ, небо стало чистим», – наголосив він.

За словами Ігната, кілька годин жодної повітряної цілі в небі не спостерігалося після того, як ворог побачив як по ньому працюють. «Відповідно, вони роблять висновки і втекли з нашого повітряного простору», – додав він.

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Речник Повітряних сил переконаний, що таке явище не буде продовжуватися постійно. «Літаки з'явилися знову, завдали ударів і протягом минулої ночі. Протягом вчорашнього дня кілька десятків керованих авіабомб теж були спрямовані з різних напрямків», – сказав він.

Юрій Ігнат зазначив, що літаків А-50 ще досі немає в небі після знищення другого. За його словами, літак не з'являється ні в Ростовській області, ні в Акваторії Азовського моря. Речник Повітряних сил додав, що окупанти мають намір відновлювати ті, що на зберіганні, адже «ці літаки їм вкрай потрібні, щоб планувати удари, проводити радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої держави».

Як повідомлялося, через масову втрату літаків РФ почала більш обережно застосовувати судна на півдні України. На цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації.

Нагадаємо, у суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів.

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Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо це підтвердиться, то збиті в останній день лютого літаки продовжать безпрецедентну серію успіхів української протиповітряної оборони.