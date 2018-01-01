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    Аномальний холод в Італії: Рим засипало снігом

    Столицю Італії рясно засипало снігом
    На Апеннінах аномально низька температура призвела до рідкісного погодного явища: рясний сніг випав у понеділок в Римі. Фото засніжених вулиць та пам’яток викладають користувачі соцмереж. Італійські ЗМІ у вихідні активно попереджали громадян про неминучі «полярні морози», які принесе з Сибіру крижаний вітер. Минулої ночі
    • Сьогодні, 11:09
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    Столицю Італії рясно засипало снігом

    На Апеннінах аномально низька температура призвела до рідкісного погодного явища: рясний сніг випав у понеділок в Римі. Фото засніжених вулиць та пам’яток викладають користувачі соцмереж.

    Італійські ЗМІ у вихідні активно попереджали громадян про неминучі «полярні морози», які принесе з Сибіру крижаний вітер.

    Минулої ночі стовпчики термометрів дійсно опустилися в італійській столиці трохи нижче нуля, повністю підтвердивши прогнози місцевих синоптиків. Снігопад в італійській столиці і на узбережжі Тірренського моря поблизу Риму почався близько вночі і вже зранку сніговий покрив вже досягав у багатьох місцях 3-4 сантиметрів.

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    Аномальний холод в Італії: Рим засипало снігом
    Аномальний холод в Італії: Рим засипало снігом
    Аномальний холод в Італії: Рим засипало снігом

    Очікується, що у вівторок температура повітря в околицях Риму може опуститися до 9 градусів нижче нуля.

    вихідні ЗМІ стихійні лиха Італія
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