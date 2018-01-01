Аномальний холод в Італії: Рим засипало снігом
- Сьогодні, 11:09
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Столицю Італії рясно засипало снігом
На Апеннінах аномально низька температура призвела до рідкісного погодного явища: рясний сніг випав у понеділок в Римі. Фото засніжених вулиць та пам’яток викладають користувачі соцмереж.
Італійські ЗМІ у вихідні активно попереджали громадян про неминучі «полярні морози», які принесе з Сибіру крижаний вітер.
Минулої ночі стовпчики термометрів дійсно опустилися в італійській столиці трохи нижче нуля, повністю підтвердивши прогнози місцевих синоптиків. Снігопад в італійській столиці і на узбережжі Тірренського моря поблизу Риму почався близько вночі і вже зранку сніговий покрив вже досягав у багатьох місцях 3-4 сантиметрів.
Очікується, що у вівторок температура повітря в околицях Риму може опуститися до 9 градусів нижче нуля.