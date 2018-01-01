Аномальний холод в Італії: Рим засипало снігом

Столицю Італії рясно засипало снігом

На Апеннінах аномально низька температура призвела до рідкісного погодного явища: рясний сніг випав у понеділок в Римі. Фото засніжених вулиць та пам’яток викладають користувачі соцмереж. Італійські ЗМІ у вихідні активно попереджали громадян про неминучі «полярні морози», які принесе з Сибіру крижаний вітер. Минулої ночі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столицю Італії рясно засипало снігом

На Апеннінах аномально низька температура призвела до рідкісного погодного явища: рясний сніг випав у понеділок в Римі. Фото засніжених вулиць та пам’яток викладають користувачі соцмереж.

Італійські ЗМІ у вихідні активно попереджали громадян про неминучі «полярні морози», які принесе з Сибіру крижаний вітер.

Минулої ночі стовпчики термометрів дійсно опустилися в італійській столиці трохи нижче нуля, повністю підтвердивши прогнози місцевих синоптиків. Снігопад в італійській столиці і на узбережжі Тірренського моря поблизу Риму почався близько вночі і вже зранку сніговий покрив вже досягав у багатьох місцях 3-4 сантиметрів.

Очікується, що у вівторок температура повітря в околицях Риму може опуститися до 9 градусів нижче нуля.