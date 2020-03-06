Асад назвав умову для відновлення дипломатичних відносин з Туреччиною



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Асад та Ердоган розірвали дипломатичні відносини між країнами у 2012 році

Президент Сирії запевняє, що Дамаск зацікавлений у мирних відносинах із сусідньою державою

Президент Сирії Башар Асад заявив, що готовий до відновлення дипломатичних відносин із Туреччиною, які були розірвані в 2012 році.

Про це повідомляють сирійські ЗМІ.

За словами Асада, для відновлення дипломатичних відносин Туреччина має перестати підтримувати певні сили в Сирії.

«Тоді все повернеться в своє русло. Дамаск зацікавлений у мирних відносинах із сусідньою державою. Серйозних суперечностей і розбіжностей між національними інтересами двох країн немає», - заявив Асад.

Нагадаємо, 5 березня президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін досягли угоди про припинення вогню в сирійському Ідлібі з 6 березня.

28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Нагадаємо, 28 лютого, президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.

Напередодні Ердоган порадив ЄС готуватись до «мільйонів біженців».