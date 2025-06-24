Атака Ірану на Ізраїль: є загиблі та поранені (фото)

Падіння ракети зафіксовано в Беер-Шеві на півдні країни

Унаслідок обстрілу Ізраїлю з Ірану загинули люди. Постраждали кілька осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на медичну службу Ізраїлю MDA.

«Наразі бригади MDA констатували смерть трьох осіб – двох людей з пораненнями середньої тяжкості евакуйовано до лікарні, а близько шести осіб з легкими пораненнями отримують допомогу на місці події», – йдеться у повідомленні.

фото: Magen David Adom/X

Падіння ракети зафіксовано в Беер-Шеві на півдні країни.

фото: Magen David Adom/X

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. « За добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни. Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться!», – написав він.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Тоді ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував заяву Трампа про припинення вогню. Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує. «Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі. Ізраїль офіційну відповідь поки не надав.

Водночас ЦАХАЛ повідомив, що в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку країни. Clash Report публікує відео, на якому видно пряме влучання ракети в одну з ізраїльських будівель.