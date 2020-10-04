Потужні вибухи в Степанакерті потрапили на відео



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Які цілі уражені, поки невідомо

Протягом ночі на лінії зіткнення було стабільно напружено

Потужні вибухи, що прогриміли у місті Степанакерт (Степанакерт – азербайджанська назва Ханкенді, місто, яке вірменська сторона називає «столицею» Нагірного Карабаху), потрапили на відео Telegram-каналу Life Shot. Кадри опубліковані в неділю, 4 жовтня.

На відео можна помітити три стовпи диму, що підіймаються після ударів. Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на дані Міноборони Вірменії, під ракетним обстрілом в місті опинилися і цивільні об’єкти.

Про вибухи в Степанакерті повідомлялося раніше 4 жовтня. Які цілі уражені, поки невідомо. Протягом ночі на лінії зіткнення було стабільно напружено.

Ситуація в Нагірному Карабасі різко загострилася 27 вересня. Азербайджан повідомив, що вірменські сили обстріляли його позиції і населені пункти на лінії розмежування, і оголосив про контрнаступ. Вірменія звинуватила азербайджанських військових в нападі на Нагірний Карбах.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

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