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    У світі

    Потужні вибухи в Степанакерті потрапили на відео

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    Які цілі уражені, поки невідомо - Потужні вибухи в Степанакерті потрапили на відео
    Які цілі уражені, поки невідомо

    Протягом ночі на лінії зіткнення було стабільно напружено

    Потужні вибухи, що прогриміли у місті Степанакерт (Степанакерт – азербайджанська назва Ханкенді, місто, яке вірменська сторона називає «столицею» Нагірного Карабаху), потрапили на відео Telegram-каналу Life Shot. Кадри опубліковані в неділю, 4 жовтня.

    На відео можна помітити три стовпи диму, що підіймаються після ударів. Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на дані Міноборони Вірменії, під ракетним обстрілом в місті опинилися і цивільні об’єкти.

    Про вибухи в Степанакерті повідомлялося раніше 4 жовтня. Які цілі уражені, поки невідомо. Протягом ночі на лінії зіткнення було стабільно напружено.

    Ситуація в Нагірному Карабасі різко загострилася 27 вересня. Азербайджан повідомив, що вірменські сили обстріляли його позиції і населені пункти на лінії розмежування, і оголосив про контрнаступ. Вірменія звинуватила азербайджанських військових в нападі на Нагірний Карбах.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

    Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

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