Азійські експерти назвали реальну вартість iPhone 12

Спеціалісти заявили, що Apple досі продовжує збирати велику частину смартфонів на заводах у Китаї

Собівартість компонентів iPhone 12 Pro становить понад 400 доларів. Про це повідомляє видання Nikkei.

Фахівці вивчили всі компоненти флагманського смартфона Apple і з'ясували, що реальна вартість iPhone 12 Pro без додаткових націнок становить 406 доларів. Велику роль у виробництві смартфона зіграли постачальники з Південної Кореї – на вартість компонентів азійським партнерам складає 26,8% від загальної частки. Журналісти помітили, що ця частка є вищою, ніж в iPhone 11.

Частка постачальників запчастин для iPhone 12

З розкритих даних стало відомо, що найдорожчим компонентом нового iPhone є OLED-дисплей, екрани поставляють південнокорейські компанії Samsung Display і LG Display. У порівнянні з iPhone 11, який був обладнаний IPS-екраном, частка південнокорейських деталей зросла на 9,1%, частка американських, навпаки, знизилася на 3,9%. Відзначається, що постачальники з Південної Кореї, зокрема Samsung, домінують на ринку OLED-дисплеїв.

Журналісти також оцінили внесок японських IT-компаній у створення смартфонів Apple. Уточнюється, що Sony є ключовим постачальником для CMOS-датчиків, які використовуються в iPhone. Вартість компонентів становить від 5,40 до 7,40 доларів за штуку.

Крім того, автори заявили, що Apple досі продовжує збирати велику частину смартфонів на заводах у Китаї. У повідомленні говориться, що компанії потрібно знайти інші виробничі майданчики, щоб зменшити залежність від постачальників в одній країні.

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Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.

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