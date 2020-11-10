Новинки від Apple: які ґаджети показали на осінній презентації

Компанія Apple представила найпотужніший процесор з енергоефективності та продуктивності на ринку

Сьогодні, 10 листопада, відбулася третя частина щорічної презентації Apple в Каліфорнії.

Компанія показала перший власний процесор М1 (заснований на ARM) для комп'ютерів після відмови від Intel. Він оснащений 8 ядрами, підтримує 16-ядерний Neural Engine для роботи з машинним навчанням і нейромережами. За словами Тіма Кука, це найпотужніший процесор з енергоефективності та продуктивності на ринку.

Новий 13,3-дюймовий MacBook Air на ARM буде в три рази швидшим. У новому макбуку не буде кулера, що зробить його роботу безшумною. Крім того, пристрій містить до 2 терабайт внутрішнього SSD і зможе працювати до 18 годин на одному заряді. З інших фішок – Thunderbolt / USB 4, Wi-Fi 6, Retina-дисплей, розблокування по відбитку пальців TouchID і дев'ятиразовий приріст в роботі з МО.

За продуктивністю новий Mac Mini дорівнює MacBook Air. Нове покоління на M1 буде працювати в 15 разів швидше.

Новий 13-дюймовий MacBook Pro також на власному процесорі M1.

Стверджується, що він працює до 20 годин без підзарядки в 11 разів швидше попереднього покоління. Також нове покоління вміє програвати 8K Pro Res в прямому ефірі і володіє до 16 ГБ оперативної і до 2 ТБ вбудованої пам'яті. Додані нові мікрофони і камера.

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